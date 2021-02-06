Bazal Metabolizma Hesaplama Nasıl Yapılır? Bazal Metalolizma Hesaplama Formülleri

Bazal metabolizma hızının hesaplanması kişilerin kilo verme süreçlerinde en başta öğrenmeleri gereken önemli bir detay olmaktadır.

Bazal Metabolizma Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bazal metabolizma hızı kişilerin hareket etmediği, enerji harcayacak bir işin içinde olmadığı, dinlenme durumlarında harcadıkları enerjidir. Bunun hesabı ile kişilerin gün içinde almaları gereken minimum kalori miktarı hesaplanmış olur. Özellikle kilo verme sürecinde olan kişiler için bu durum en baştan hesaplanıp öğrenilmesi büyük önem arz eder. Bu şekilde kilo verme süreçlerini şekillendirmiş olurlar. Bunların yanı sıra bir önemi de kişinin günlük zaman içerisinde harcadığı enerjinin yüzde üzerinden bakıldığında 70'lik kısmını bazal metabolizma hızının oluşturmasıdır.

Bazal Metabolizma Hesaplama Formülleri

Bazal metabolizma hızının ölçümü genel olarak hastane ortamında yapılmaktadır. Bu ölçüm öncesinde kişilerin 8 saat boyunca hiçbir şey yememiş olması gerekmektedir. Bunun yanında bu 8 saat içerisinde alkol gibi içecekler de tüketmemesi ölçümün doğru bir sonuç ile yapılması için önemlidir.

Bu 8 saatlik süreçte dikkat edilmesi gereken yerlere dikkat edildikten sonra ilgili kişiler tarafından 15 dakikalık bir nefes takibi yapılı. Bu nefes takibi sonucunda ise bazal metabolizma hızına ulaşılmış olacaktır. İnsanların bu ölçümü hayatlarının daha düzenli daha sağlıklı bir biçimde gitmesi için kesinlikle yaptırması gereken bir ölçüm olmaktadır.