Bebeklerde Alerji Belirtileri Neler? Alerji Nasıl Anlaşılır?

Bebek alerjileri genelde besinlere karşı olsa da bazen koku, krem veya kıyafetlerden dolayı da oluşabilmektedir. Bebeklerde oluşan alerji, kendisini bazı belirtiler ile belli etmektedir. Bebeklerde alerjinin varlığı bazı testler ile kanıtlanabilmektedir.



Bu testler; deri prick, alerjen özellikteki kan testi ve eliminasyon olarak sıralanmaktadır. Tedavi sonrasında genellikle alerjen madde tespit edilmekte ve bebeğin beslenme diyetinden uzaklaştırılmaktadır.



Bebeklerde Alerji Belirtileri Neler?



Bebekte görülen alerji belirtileri, bu rahatsızlığa neden olan besin ya da ürüne göre değişiklik göstermektedir. Besin alerjilerinde görülen en büyük belirti, alerjiye neden olan yiyecek yenildikten sonra dudak çevresinde oluşan kızarıklıklardır. Bu kızarıklıklar zamanla ürtikerin de etkisiyle birlikte kabartı şekline dönüşmektedir.



Bu kabartılar alerji ciddi bir noktaya geldiğinde tüm vücuda yayılabilmektedir. Bu durumda bebeğe; mide bulantısı ve kusma da eşlik etmektedir. Bebeklerde en sık alerji yapan besin maddeleri; süt, yumurta, fındık ve kivi olarak sıralanmaktadır.



Bebeğin gözleri ve burun akıntısı da alerjiye yakalandığını gösteren işaretler arasındadır. Alerji, genelde gözlerin şişmesine neden olan bir rahatsızlıktır. Bu sebeple gözlerin olduğundan daha küçük görünmesine sebep olmaktadır.



Gözlerde şişkinliğin yanı sıra sulanma da görülmektedir. Ağız ve dilin şişmesi de alerjinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bebek, grip gibi bir hastalık içinde olmamasına rağmen burun akıntısı yaşıyorsa bu da bir alerji belirtisi sayılmaktadır.



Alerji Nasıl Anlaşılır?



Bebeklerde alerji varlığının anlaşılabilmesi için bebeğin iyi bir şekilde gözlenmesi gerekmektedir. Alerjinin ortaya çıkmasıyla birlikte bebekte belirgin bir huzursuzluk gözükmektedir. Ayrıca alerji sebebiyle solunum yolları ve bazı bağırsak rahatsızlıkları da meydana gelmektedir.



Bebekte görülen; burun akıntısı, hırıltılı ses çıkarma ve hapşırık solunum yollarında beliren belirtiler arasındadır. Karın ağrısı, ishal ve kusma da bağırsak fonksiyonlarında meydana gelen problemlerdir.



Alerji, en kısa sürede tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Ağız kenarındaki kızarıklıklar, kabarık haline geldiğinde, yüz şişmeye başladığında veya nefes alıp vermede sıkıntı olduğunda doğruca doktora gidilmelidir.