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18.04.2020 - 00:00 |

Beklenmedik koşullar ve biriken bir gerilim var

Bu hafta 23’ünde Boğa burcunda Uranüs’le birleşen bir yeniay gerçekleşecek.

Beklenmedik koşullar ve biriken bir gerilim var

Bu hafta 23’ünde Boğa burcunda Uranüs’le birleşen bir yeniay gerçekleşecek. Bu dönemde beklenmedik koşullar ve biriken bir gerilim var. Uranüs yeni şeyler, keşiflerle ilgili olduğu kadar sarsıntı yaratan durumlarla da ilgilidir. Ekonomik konularda istikrarı sağlamak konusu gerginlik yaratabilir. Haftanın ilk günlerinde, özellikle 21’i civarında koşullar oldukça kısıtlayıcı ve şanssız olabilir. Bu hafta daha esnek olmaya özen göstermeliyiz. 25’inde Pluton geri dönmeye başlarken, doğa olayları, hayatımızda baskı ve dönüşüm içeren temalar daha çok vurgulanabilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

19 Nisan Pazar

Bugün hayallere oldukça açığız ve bu nedenle günü yaratıcı çalışmalara ayırabiliriz.

20 Nisan Pazartesi

Bugün ani değişiklikler gündeme gelebilir. Hızlı karar versek de, elde olmayan nedenler var.

21 Nisan Salı

Ay küçülürken aceleci davranmamalıyız. Yeni bir bilgi ya da fikir çok şey değiştirebilir.

22 Nisan Çarşamba

Şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Ancak beklenmedik koşullar da gündeme gelmekte.

23 Nisan Perşembe

Bugün yeniay hayatımıza daha fazla yenilik ve farklı şeyler yapma arzusu getirmekte.

24 Nisan Cuma

Enerjimizi sanatsal konulara ayırmak açısından güzel zamanlar var.

25 Nisan Cumartesi

Zihinsel açıdan oldukça aktifiz ancak kafamızı daha iyi toparlamaya bakalım.

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Bugün

Bugün duygusal açıdan oldukça dalgalı ve dağınık olabilir. Konsantre olmakta zorlanabilir, eldeki işleri bitirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinizde değişiklikler ancak kararsızlıklar olabilir. Gereksiz risklere girmemeye bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha fazla sorumluluk ya da yapılması gereken bir iş içinde bulabilirsiniz. Ancak karar vermek pek kolay olmayabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni şeyler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için uygun koşullar var. İnsanlara fazla önyargı ile yaklaşmamaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Sizi duygusal açıdan bağlayan hassasiyetler ve psikolojik açıdan daha derin hissettiğiniz durumlar içinde olabilirsiniz. Olayları biraz akışına bırakmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizle ya da bir yakınınızla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ortaklaşa konularda öğrenebileceğiniz çok şey olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugünü boş geçirmemeli ve daha yaratıcı, içinde hayal gücünüzü kullanabileceğiniz konulara yönelebilirsiniz. Hizmet ve sağlık konuları da hassas.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sezgileriniz oldukça akıcı olabilir. Duygularınızı anlatmanız zor olmayacak. Ancak günü boş geçirmemeye bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evde hizmet ve fedakarlık gerektiren bir konu söz konusu olabilir. Duygusal alanda karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün düşüncelerinizde daha olumlu olmaya gayret etmelisiniz. Yakınlar ya da kardeşlerle ilgili bir konuda fedakarlık olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Maddi konularda ve yapabileceğiniz işlerde daha kararlı olmaya bakın. Ancak hemen sonuç beklememelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün burcunuzds küçülürken duygusal alanda etkileri çok açıksınız. Evinizi, ailenizi ilgilendiren konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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