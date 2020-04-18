Beklenmedik koşullar ve biriken bir gerilim var

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün duygusal açıdan oldukça dalgalı ve dağınık olabilir. Konsantre olmakta zorlanabilir, eldeki işleri bitirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecek beklentilerinizde değişiklikler ancak kararsızlıklar olabilir. Gereksiz risklere girmemeye bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi daha fazla sorumluluk ya da yapılması gereken bir iş içinde bulabilirsiniz. Ancak karar vermek pek kolay olmayabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni şeyler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için uygun koşullar var. İnsanlara fazla önyargı ile yaklaşmamaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sizi duygusal açıdan bağlayan hassasiyetler ve psikolojik açıdan daha derin hissettiğiniz durumlar içinde olabilirsiniz. Olayları biraz akışına bırakmaya çalışın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eşinizle ya da bir yakınınızla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ortaklaşa konularda öğrenebileceğiniz çok şey olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünü boş geçirmemeli ve daha yaratıcı, içinde hayal gücünüzü kullanabileceğiniz konulara yönelebilirsiniz. Hizmet ve sağlık konuları da hassas.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sezgileriniz oldukça akıcı olabilir. Duygularınızı anlatmanız zor olmayacak. Ancak günü boş geçirmemeye bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evde hizmet ve fedakarlık gerektiren bir konu söz konusu olabilir. Duygusal alanda karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün düşüncelerinizde daha olumlu olmaya gayret etmelisiniz. Yakınlar ya da kardeşlerle ilgili bir konuda fedakarlık olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi konularda ve yapabileceğiniz işlerde daha kararlı olmaya bakın. Ancak hemen sonuç beklememelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku