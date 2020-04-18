Beklenmedik koşullar ve biriken bir gerilim var
Bu hafta 23’ünde Boğa burcunda Uranüs’le birleşen bir yeniay gerçekleşecek.
Bu hafta 23’ünde Boğa burcunda Uranüs’le birleşen bir yeniay gerçekleşecek. Bu dönemde beklenmedik koşullar ve biriken bir gerilim var. Uranüs yeni şeyler, keşiflerle ilgili olduğu kadar sarsıntı yaratan durumlarla da ilgilidir. Ekonomik konularda istikrarı sağlamak konusu gerginlik yaratabilir. Haftanın ilk günlerinde, özellikle 21’i civarında koşullar oldukça kısıtlayıcı ve şanssız olabilir. Bu hafta daha esnek olmaya özen göstermeliyiz. 25’inde Pluton geri dönmeye başlarken, doğa olayları, hayatımızda baskı ve dönüşüm içeren temalar daha çok vurgulanabilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
19 Nisan Pazar
Bugün hayallere oldukça açığız ve bu nedenle günü yaratıcı çalışmalara ayırabiliriz.
20 Nisan Pazartesi
Bugün ani değişiklikler gündeme gelebilir. Hızlı karar versek de, elde olmayan nedenler var.
21 Nisan Salı
Ay küçülürken aceleci davranmamalıyız. Yeni bir bilgi ya da fikir çok şey değiştirebilir.
22 Nisan Çarşamba
Şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Ancak beklenmedik koşullar da gündeme gelmekte.
23 Nisan Perşembe
Bugün yeniay hayatımıza daha fazla yenilik ve farklı şeyler yapma arzusu getirmekte.
24 Nisan Cuma
Enerjimizi sanatsal konulara ayırmak açısından güzel zamanlar var.
25 Nisan Cumartesi
Zihinsel açıdan oldukça aktifiz ancak kafamızı daha iyi toparlamaya bakalım.