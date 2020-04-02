Bugün ne yapılabilir? Bugün özellikle karşılıklı konularda beklentilerimiz yüksek olabilir. Yakın ilişkilerde, ailevi konularda bizi duygusal açıdan baskılayan durumlarla karşılaşabiliriz. Endişelere kapılmamaya bakalım. Özellikle sabah saatlerinde duygusal alanda daha abartılı tepkiler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendimizi daha hissedip, anlatabileceğimiz imkanlar var.

Nelerden kaçınmalı? Bugün kurallar ya da sınırlamalar üzerimizde daha fazla yük ve baskı oluşturabilir. Duygusal açıdan daha güçlü olmak ve kararlılık göstermek durumundayız. Öğle saatlerinde farklı fikir ve yaklaşımlar yüzünden bazı karşıtlıklar yaşayabiliriz. Olaylara daha objektif bakmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Fırtına İstikrar kolay olmayabilir. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.