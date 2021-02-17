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17.02.2021 - 17:50 |

Belden Kalçaya Vuran Ağrı Fıtık Belirtisi Olabilir Mi? Bel Ve Kalça Ağrıları Neden Olur?

Ağrı her insanın hayatında sürekli olabilen rahatsızlıklardan birisidir. Ağrı insan vücudunun her yerinde olabilen bir olgudur. Ağrılar bazen bir hastalıktan kaynaklı olabilmektedir. Bazen ise bir hastalık kaynaklı olmayıp, stres, çarpma gibi durumlar sebeplerinden kaynaklanabilir. Genel olarak her insanın hayatında 1 kez bile olsa yaşadığı bir durum olmaktadır. Belden kalçaya vuran ağrı fıtık belirtisi olabilir mi? Bel ve kalça ağrıları neden olur? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

Belden Kalçaya Vuran Ağrı Fıtık Belirtisi Olabilir Mi? Bel Ve Kalça Ağrıları Neden Olur?
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Belden kalçaya vuran ağrı normal bir yorulma, darbe ile olabileceği gibi ancak çoğu zaman bir hastalık kaynaklı ve özellikle sinirlerden kaynaklanan bir ağrı olmaktadır.

Belden Kalçaya Vuran Ağrı Fıtık Belirtisi Olabilir mi?

Ağrı vücudunun her yerinde kendini gösterebilen bir olgudur. Bazen bir darbe ile oluşur. Bazen ise bir hastalık kaynaklı şekilde meydana gelir. Belden kalçaya vuran ağrı ise çoğu zaman bir hastalık kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle bel kaynaklı ağrılar genel olarak sinirler ile alakalı olmaktadır. Bunun yanı sıra bu ağrı omur sinirleri ile alakalı bir ağrı olmaktadır.

Genel olarak belden kalçaya ağrının inmesi bel omurlarının içinde bir et girmesi veya o aralıkta bir etin birikmesi ile olmaktadır. Bu omurlar arasında biriken et genel olarak bir bel fıtığı adı olan bir hastalık ile anılır. Bu hastalığın yanı sıra bu ağrı sinirlerde başka türlü rahatsızlıkların olması ile de oluşmaktadır.

Bel ve Kalça Ağrıları Neden Olur?

İnsanların vücudunun her kısmında ara ara ağrılar olabilmektedir. Bu ağrı baş ile başlayıp, omuz, kol, bacak, sırt, parmak, ayak ve benzeri her yerde olabilmektedir. Bu ağrılar bazen bir bölgeye yapılan darbe sonucu oluşabilmektedir. Bu darbe çarpma, vurma, düşme gibi sebepler ile oluşabilmektedir. Bazen yalnızca bu darbe kaynaklı değil aynı zamanda bu darbenin meydana getirebildiği, sebep olduğu bir ağrı sonucu da oluşum gösterebilmektedir.

Bel ağrısı bir darbe, yorulma sonuç oluşabilir. Aynı zamanda bazı bel rahatsızlıklarından ötürü de olabilir. Bu hastalıklara bel kayması, bel fıtığı, sinir sıkışması sebep olabilmektedir. Kaçla ağrısı bir darbe sonucu olabilir. Aynı zamanda hastalık kaynaklı da olabilmektedir. Hastalık olarak kalça kırığı, bel fıtığı, sinir sıkışması veya sinir hastalıklarından bazıları da kalçaya vurabilmektedir. Bazen ise bel ve kalça ağrısı birlikte görülür. Bel ve kalça ağrısının birlikte görüldüğü hastalıklar genel olarak sinir hastalıklarından kaynaklanır. Bu hastalıklar bel fıtığı, sinir sıkışması gibi sebepler ile olur.

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