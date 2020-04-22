Belmando Kumaş Nedir? Belmando Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Özel dokusu ve rahat kullanımı ile beraber belmando kumaş günümüzde çok değerlendiriliyor. Dökümlü olması ve yüksek oranda nem tutabilme kapasitesi ile beraber terlemeyi önlemektedir. Daha birçok ayrıcalık sağladığını söylemek mümkündür.



Belmando Kumaş Nedir?



Belmando kumaş dünya çapında önemli bir firmanın geliştirdiği kumaş türüdür. Teknolojik özellikler ve yenilikçi tasarım üzerinden hazırlanan bu kumaş türü, farklı elbise çeşitleri ile beraber özellikle mobilyalarda sıkça kullanılan kumaşlar arasında yer alıyor. Sade görüntüsünün yanı sıra kalite ve tasarıma ile beraber zengin bir hava katan kumaşlar arasındadır. Özellikle cilde dost yapısı ve yumuşak olması dikkat çeken ayrıcalıkları arasında yer alıyor.



Belmando Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Gündelik yaşam içerisinde pek çok farklı alanda kullanılan belmando kumaş, oldukça geniş bir alana sahiptir. Pek çok özelliği ile beraber beğeni toplayan kumaş türlerinden biridir.



- Sentetik özellikli bir kumaştır.

- Yüksek performans sağlar ve kolay bakımı yapılır.

- Aşınma direnci yüksektir.

- Dayanıklıdır.

- Yumuşak bir yapıya sahiptir.

- Konfor ve rahatlık sunar.

- Birçok farklı lekeye karşı dayanıklıdır ve kir tutmaz.



Sunduğu daha birçok farklı ayrıcalık ve özelliği ile beraber günümüzün en çok değerlendirilen önemli kumaş türleri arasında bulunuyor.