Beslenme Nedir, Neden Önemlidir? Kısaca Neden Besleniriz?

Beslenme, insan için gerekli olan kalori miktarının besinler aracılığı ile alınması ve tokluk hissinin oluşmasıdır. Besinler arasında karbonhidrat, yağ ve protein bulunmaktadır.



Beslenme Nedir?



Beslenme olarak her gün mecburi olarak yapılan ve sonucunda gerekli enerjinin alındığı ihtiyaç karşılamasıdır. Beslenmenin sağlanması için besinler tüketilmeli ve vücut içinde sindirimi sonrasında oluşmaktadır.



Gün içinde enerji harcanmaktadır, bu nedenle beslenme nedir sorusunun cevabı buradadır. Bu enerjilerin alınması için besinler dengeli olarak tüketilmektedir. Bu beslenme sırasında vücut için gerekli olan vitaminler ve mineraller alınmaktadır. Vücut için gerekli olan vitaminler ve mineraller ise hormonların ve enzimlerin sağlıklı olarak çalışmasını sağlamaktadır.



Beslenme Neden Önemlidir?



Beslenme, yaşam içinde bir insanın hayatta kalması için en gerekli olan ihtiyaçtır. Bunun en başta sebebi ise vücudun her gün içinde enerji ihtiyacının olması ve enerji tüketimidir. Beyin ve vücut içindeki her bir hücrenin yaşaması için mecburi bir durumdur. Beslenmenin düzenli olarak yapılmaması halinde vücuttaki yağlar ve kaslar erimeye başlamaktadır.



Beslenme aynı zamanda dengeli olarak yapılması gereken bir rutindir. Bu rutin içinde vücudun enerji ihtiyacının yanı sıra vitaminler ile mineraller alınmaktadır. Vücudun sağlığını koruması için gerekli olan besinler düzenli olarak alınmalıdır. Vücut gün içinde protein, yağ ve karbonhidratlarla bu ihtiyacı karşılar.



Besinlerin enerji değerleri bulunmaktadır. Bu enerji miktarları sindirimleri sonrasında enerji açığa çıkmasıyla gözlemlenmektedir. Besinler içinde en yüksek enerjiye sahip ürünler yağlardır. Ancak sağlıklı bir bireyin gün içinde her besin değerinden dengeli olarak enerji alması gerekmektedir.



Kısaca Neden Besleniriz?



Beslenmenin insan için değeri, vücut içinde kan dolaşımı ve organların çalışmasını sağlamak içindir. Özellikle vücut içinde en çok enerjiye ihtiyaç duyan organ beyindir ve uyku sırasında da yüksek enerji tüketmektedir. Bu işleyişle birlikte kiloya bağlı olarak günlük enerji tüketilir.



Bir gün içinde her insan kilosuna ve yaptığı işe bağlı olarak enerji tüketmektedir. Enerji ihtiyacının karşılanması için ise beslenme olarak adlandırılan, ihtiyaç giderme durumu gerçekleştirilir. Bu rutin olarak yapılması gereken durum yapılmaması halinde etkiler göstermektedir. Bu belirtiler arasında halsizlik, yorgunluk, beyin faaliyetlerinde durağanlık olarak oluşmaktadır.