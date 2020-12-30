Çok Değişik Bir Yeni Yıl

Hakkında epey kötü düşünsek de 2020 yılının bizdeki değişimlerini görmezden gelemeyiz tam da yeni bir yıla girerken. Çalkantılı bir çağdan sallanarak ve dönüşerek çıkan bir insanlığız neticede.

2021 yılı için konuşmadan önce 2020 için birkaç şeyi söylemeliyim. Başta pandemi olmak üzere “yok artık!” dediğimiz onlarca şey yaşarken herkeste farklı miktarlar olsa da değişimi görmemek imkansız. Mahrum kaldığımız hayatlarımızın içinde yaşadığımız zamanlarda doğanın kıymetini anladık, kendi kendimize kalmayı sevdik ya da hiç öyle olmadığımızı fark ettik. Evet kimi eski dünyasını sürdürdü, hiçe saydı ve umursamadı 2020 yılını belki ama dünya sallanıyorken onların bile midesinin dönmemesi imkansızdı, bunu kesin sayarım.

Paranın, ev yaşamının, sağlığın, sevginin, güvenliğin, özgürlüğün ve daha bir sürü şeyin anlamı ve tanımı değişti herkes için. Çoğu insan şık binalar yerine bahçeli evlerde oturmayı düşünmeye başladı, bir karantina deneyimi üzerine mesela. İlişkiler konusunda pek emin değilim pozitif bir değişim gözle görünmüyor, yani az mı yoksa yok mu söylemek zor ama onu da 2021 yılında göreceğiz diye düşünüyorum.

Beyinlerimizin “hayatta kal” kodunun en aktif olduğu bir yıldı diyebilirim. Sağlıklı kalmak ya da psikolojimizi yitirmeden hayat sürdürmeye çalışmakla geçti, en umarsızından en çok korkanına kadar. Kabul etmemek imkansız, dünya değişti ve bizler de değiştik. Bu yüzden yeni yıla girerken yaşadıklarımızdan değişen yanlarımızı tam ortaya koyup kıyaslayarak yeni bir yıl yaratmalıyız kendimize.

2021 yılına girmeden evvel 2020 yılını baz alıp yıkıp yaratmaya varsan şu soruların cevaplarını ver kendine:

1- Sağlık senin için önce neydi ve ne kadar öncelikti, yeni sen için nedir değeri?

2- 2020 yılına girerken düşündüklerini düşün, ilk 5 önemli başlığın neydi ve şimdiki sen için 5 önemli şey nedir?

3- 1 Ocak 2020’de yaşadığın ve yaşamak istediğin 2020 yılının parasal arzusu neydi ve şimdi nedir 2021 yılının ederi?

4- 1 Ocak 2020’deki sana baktığında istekleri için çabalamasına kaç puan verirsin ve 2021 yılına girerken kendini ne kadar mücadeleci hissediyorsun? (İkisine de 10 üzerinden puan ver)

5- 2020’ye girerkenki sen için “nasıl sevmelidir insan?” ve 2021’in tam önünde duruyorken aynı sorunun cevabı nedir, nasıl sevilmelisin ve nasıl sevmelidir insan?

6- Doğru hayal kurmayı, hayal kırıklıklarınla baş edebilmeyi, kendine değer vermeyi, cesareti, beklentilerden arındırılmış yaşama arzusuna erişmeyi, bireysel mutluluğu ne kadar başarabildin ve ne kadar yaklaştın ya da ne kadar kaybettin 2020 yılında ve hangilerini tamamlamak üzere söz verirsin kendine?

7- Ve bir yola çıkıyorsun, 2021! Çantanı hazırla, 2020 evinde neleri bırakmak istiyorsun kendinden ve hikayelerinden. Gittiğin yılda nelerle karşılaşmak, ne olmak ve neler olmasını istiyorsun? 2021’in seni kim?

Ben neredeyse her gün maskeli yaşamımıza ve daha önce hiç yaşamadığımız bu günlere şaşırıp şaşırdıkça düşüncelerimi değiştirdim. Bu yüzden salt istek ve niyetler kurmayın, unutursunuz. Anlatın kendinize önceden neydiniz ve yaşadığınız yıl size neler kattı, neler götürdü ve yeni bir yıla girerken bugüne kadar yaşattığınız sizden neleri bırakıp nereye koşmak istiyorsunuz?

İnsan hikayeleriyle yaşar ve değişir, beyin hikayeler üzerine yazar tüm matrislerini; bu yüzden tüm hikayene bak, oradan alıp değiştirerek götür yeni bir yıla kendini.

En güzel hikayelerinin başlangıcı olsun 2021 ve sen bu yıl her zamankinden daha özelsin.

Mutlu yıllar.

Betül Yergök

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