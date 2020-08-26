Erkekler nasıl kadınları sever?

Erkekler bazı kadınlara hayran olup bazısına da sadece bakar ama baktıkları ya da hayran oldukları özellikleri taşımayan bambaşka bir kadına da aşık olurlar.

Onlar daha çok güçlü kadın profiline hayranlık duyar. Ancak istisnaları olmakla birlikte güçlü kadın genel olarak hayran olunan, bakılan kadın olsa da kendisinden uzak durulan ve ilişkiden kaçınılan kadındır.

Erkekler güçlü kadınlara hayran olup bakmakla kalmaz, o hayran olduğu kadının dikkatini çekmek ister. Onun gücünün yanında güçsüz kalacağını bilir, güçsüz kalmamak için kendinden güçlü kadını seçmez çoğu erkek bu yüzden. Ama güçlü kadının beğenisini almak güç verir erkeklere, hatta kendinden hoşlanması inanılmaz büyük bir egodur! En azı uzaktan hayran olur, en fazlası onun ilgisini kapıp kaçar bu erkekler, ardından da son çıkıştan sıvışıverir. Güçlü kadınlar üzülmesin, o erkeklerin de gücü ve kendine güveni o kadardır işte.

Erkeklerin çoğu dış güzelliğe bakar kadında. Cinsiyetçilik yapmayalım, ben de bakarım. Kadını erkeği de yok bu işin, güzel insana bakılır, güzelliğinin hakkı verilir diyelim. Ama gerçekleri konuşuyorsak, kadınların yaradılış harikası dış güzelliklerine bakmaktan alıkoyamaz kendini erkekler. Sarışın ya da esmer, zayıf ya da balık etli beğenisi vardır erkeğin ve kadının; beğenisine göre algıda seçicilik işler, buna göre de gözü çelinir bakar mutlaka. Ama erkekler, fiziksel olarak en çok beğendiği çekicilikteki kadının başka erkekler tarafından dikkat çekmesi olasılığı yüzünden ilkel dürtüyle çekici kadından da kaçar. Kıskanç olanı daha fazla uzak durur, özgüveni yüksek olan daha yakına gelebilir tabi.

Evcimen ve ciddi ilişki yaşanılacağı daha başından belli kadından da korkar erkekler. Sinyali baştan almak ürkütür. Aslında bu onları ilişkiye ve evliliğe sürükleyecek şey olsa da anlamadan sürüklenmeyi tercih ederler, başında anlarsalar yakalanmak istemezler. Bu da kaçma dürtüsü uyandırır birçok erkekte. Hele ki ilişki konusunda çok emin değilse anında görünmez olurlar.

Aslına bakarsanız erkeklerin yaradılışındaki zihinsel kodları yani ilkel kodları gereği onlar ormanına hakim olmak isteyen avcıdır, aslandır. Bu yüzden hakimiyet kurabileceği (hükmetmek anlamında değil), güvende hissedebileceği ama aynı zamanda onu kazanmanın büyük bir zafer hissi vereceği kadını sever. Sonuç olarak erkekler çok güçlü değil ama güçsüz de olmayan, kendisi için çok çekici ama dışarıya karşı bunu çok teşhir etmeyen, eğlenceli ama biraz da evcimen, zor elde edebileceği ve peşinde koşarak kazanma zaferi hissedebileceği kadını sever, aşık olur ya da evlenir.

Öyle ortayı bulmak zordur yani bu karışıma bakarsak. Tabi bu genel tarifin istisnaları olsa da ortayı bulanın şansı da çoktur.

Yalnız olan kadınlar;

Ortayı bulup kendinizde uygulayın, seveniniz bol olsun inşallah.

Betül Yergök

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