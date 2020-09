Her yaşadığımız an bir hikaye oluşturuyor. Her bir hikayede başka bir insanız ve her yeni biz ile de yeni birer hikaye yaşıyoruz.

Yazarlığımın ilk zamanlarında sadece beni benden eden aşk hikayemi yazmaya başlamıştım. Ardından her tanıştığım ve içinde bulunduğum hikaye sayfalarıma akıverdi. Yaşamı yazmaya başladığımda fark ettim aslında her anın bir hikaye olduğunu! Sonra “en güzel hikayem” ne olmalı dedim ve yaşam yoluma bu arzuyu ektim. Bakmaya başlayınca görmeye, görmeye başladıkça da daha fazlasını arzu etmeye başladım. Hikayelerimi sevmeye başlayınca yaşamayı istediğim hikayelere koşmam gerektiğine inandım ve bu inançtan da yolumdan da hiç çıkmadım.

Benim hikayem sizlere örnek olsun, hepimizin hikayeleri bir başkasına emsaldir zaten. Satın alacaksanız da güzel hikayeler satın alın, ben öyle yaptım.

Zamanı paradan daha hızlı ve umarsızca harcıyoruz, ama yine de güzel bir hikaye hayaline gidecek zaman insanların gözünü korkutuyor. Ben hiç korkmadım, zaman başıboş akıp gideceğine bir hayal ve bir hikaye uğruna akıp gitsin istedim: 3 yıl ve 5 kitap!

Bugün “Hikayedeki Seni Bul” kitabımla huzurlarınızdayım. Her şeyden önce ben kendime ilhamım, ben kendi yoluma ışığım ve bıraksaydım “üstüne tanımadığım bu mutluluğu” yaşamazdım.

Ben vazgeçmemeniz, zamanı harcayacaksanız bir hayal ve güzel bir hikaye uğruna harcamanız için emsalim. Daha güzel bir hikaye içinde olmak ya da ona varmak istersen eğer bu çok kolay:

Hikayelerini sev, daha iyi hikayeler hayal et ve yürü!

Her gün onlarca hikaye yaşıyor ve hikaye oluyoruz. Korktuğumuz ve kaçtığımız şeyler bile bir hikaye, iyi ve kötü onlarcasıyla. Bu yüzden “Hikayedeki Seni Bul” kitabı, her bir hikayede kendini bulacağın, sorularına cevaplar alacağın, meditasyonlarını uygulayarak değişeceğin bir baş ucu kitabı. Avuçların değerse hikayeni bulacak, kendine yeni hikayeler arayacaksın.

Bu kitap her avuca değdiğinde benim hikayem kainata yine bir kez daha şükredecek eminim. Çünkü artık ben akıldan satıra dökülmüş sözlerimle ruhlara dokunacağım tılsımlı bir hikayenin hemen öncesindeyim.

O,“mentalizasyon ailesinin kitabı".

Her okuyan ve yola dahil olan herkese şimdiden:

Bu aileye hoş geldin!

Betül Yergök

