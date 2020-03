Karantina günleri: Değişiyoruz

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programı herkes biliyordur. Orada her seferinde aralıksız dikkatimi çeken ve önemsediğim bir detayla başlayacağım. Yılmaz Erdoğan her skeçten sonra izleyiciye ya da oyunculara skecin “ana fikrinin” ne olduğunu sorar ve skeçlerin hayatın içinden olması ve izleyiciye farkındalık geçirmesini arzu eder. Yani bunu bir TV programı olarak değil, yaklaşım olarak örneklemek istedim.

Ben de tüm yazılarımda ele aldığım konularda, özellikle bir farkındalığı aktarma gayesinde olmuşumdur. Şimdi de tüm Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 Coronavirüs salgını üzerine küresel bir mücadele verirken, bütün toplumlar olarak kendimizi karantina günlerinde bulduk. Bu karantina günlerimiz ve bu küresel olayın içinde, tüm insanlığın başka bir frekansa geçtiği, algılarımız ve hayatlarımızın değiştiği aşikar. Yaşadıklarımızın ana fikri ve farkındalığı nedir yani? Neler değişiyor, dönüşüyor? Neler daha değişme sancısında kalıyor, bunlara biraz bakalım istedim. (Daha detaylısı Youtube kanalımızda yer alıyor)

Neler Değişiyor? :

1. Küresel dünya farkındalığı oluştu ve oluşuyor (Loading %73). – Artık sadece bir Ülke insanı değil bir Dünya insanı olduğumuzu, tüm Dünya insanlarının bir “İnsanlık” olduğunu, yan komşumuz gibi İtalya’nın kayıplarına canımız yanarken, dili, dini, ırkı bırakıp ve sadece kendimize bakmaktan çıkıp, tüm Dünyayı görüyor ve düşünüyor hale geliyoruz. Elbetteki bu, salgının ilk günlerinde son derece düşüktü ama kaos büyüdükçe, farkındalık artıyor.

2. Bir bütünün içinde “birlik olmayı” ve fakat aynı zamanda “bir” olmayı aynı anda öğreniyoruz. (Zorlu süreç, Loading %61) Hem İnsanlığı hem yaşlılarımızı hem bulaştırma kaygısıyla tanımadığımız insanları bile önemsiyor, düşünüyoruz. Hem sokakta başkalarından virüs almaktan sakındık hem virüs salmaktan sakındık. Hem bireyselleştik, tek başına kalmaya başladık ama hem de hepimizi düşünmeye başladık. Karantina günlerimizin henüz çok uzun olmadığını düşünürsek, orantı iyi diyebiliriz. Umarım hem herkesi düşünmeyi hem bir başına mücadele edebilmeyi gerçekten tam öğreniriz.

3. Her şeyin eleştirilemeyeceğini, her şeyin dalga konusu edilemeyeceğini ve her konuda umarsız olunamayacağını öğreniyoruz. (Loading %23) Sosyal medyada goygoy yapanların bundan geri durmaya başladığını, siyaseten her konuda bel altı vurmanın ya da umarsızca “bana bir şey olmaz demenin” doğru olmadığını, bu küresel salgın insanlığa öğretiyor. Dirense de insan varlığı, bunu deneyimliyor ve mecbur kalıyor. Bu da umut verici. Her şeye gülünmez, her konuda kafanın dikine gidilmez, anlayacak yeni Dünya İnsanlığı.

4. Yaşlılarımızı korumak için kendimizi eve kapatınca “başkaları için fedakarlık yapma” duygusu gelişti Dünya İnsanlığının (Loading %43). Bunu eksik yapan da hiç yapmayan da bu konuda tamamlanacak. Fedakarlık göstermeyi, değer vermeyi, sorumluluk almayı 20. Yüzyılda neredeyse bütünüyle unutan insanlık, direksiyon kırılınca bunları yaşayarak yeniden öğreniyor ve öğreniyor olacak.

5. Her akşam kıymeti tarifsiz olan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızı alkışladık, bir değil bin alkış yetmez. Onları alkışlarken, onların hangi şartlarda bizler için savaş verdiğini anladık. Yerlere düşen “Empati” tekrar can buldu ruhlarda. Önce onları sonra yaşlıları, sonra eşleri, sonra başka ülke insanlarını, yarın herkesi anlayabilecek bir empati gelişiyor.

6. “Her şey benim başıma geliyor” lanetlemesini umarım herkes bırakıyordur, az oranda bitişler görüyorum. Koskoca bir Dünya İnsanlığının başına gelen bu kötülüğün içinde olmak ve belki de sağlıklı kalmak şans ya da kadersel geliyordur çoğunuza. Ama en azından binlerce, yüzbinlerce insanın başına aynı şey gelebiliyor ya hani, hayat hep böyle. Buradan bunu anlayıp hep de böyle düşünmek gerekecek aslında. Umarım kalıcı olur.

Neler Zor Değişir ve İnşallah Değişir:

1- Öncelik Kuralı: Daha karantinanın ilk günlerinde insanlarımız “kiralar, faturalar….” Diye saydırmaya başladı. Oysaki önce “insanlarımızın ölmemesi ve daha çok hasta olmaması” olmalıydı dilimizden düşen. Ekonomik gereksinimleri bir ay sonra geriye dönük toparlayabilirdi devlet. Ya da bir yıl sonra uygulanabilecek aşıyla uğraşmak öncelik değildi. Önce sınırları korumak, yayılımı azaltmak, tedavi etmek, test etmek, az vaka ya da az kayıp elde etmek olmalıydı amaç. Öncelikleri iyi belirlemek gerekiyordu. Ama insanlığımız daha eve gireli 3 gün olmuşken kendi önceliğini dayatmıştı. Her bir olayda senin, benim ve olayın önceliği kıyaslanır ve bütün içinde bir öncelik belirlenir. Bu da NLP kurallarındandır. Önceliği belirleme yetisi olmayanların bu yaşananlardan öğreneceğine inancım pek yok. Aksine körü körüne inançlı kendi önceliğine insanlarımız. Umarım bu küresel vaka bize bunu da öğretir.

2- Yüksek Beklenti-Bencillik: Öncelik kısmında anlattığım gibi sadece kendi önceliğine bakıyor ya insan, Dünya’da tüm evler yanıyor, o ise “benim evde koltuklar yandı, onu devlet versin” diyor işte. Üstelik evsiz olanın kıyafeti de yanmıştı, hiç onu gören bilen yok. Sadece kendini düşünen insanlığımızın az buçuk az önce saydığım yönlerden değişeceğine inandığım halde, kendi derdine düşen yapının da devam edeceğini öngörüyorum.

3- Doğru Bakış-Objektiflik: Bu Küresel olayın zorla değiştirdiği bir şey oldu bu neyse ki. Yüzdesel olarak iyi bir değişim gösterse de zihin motifi alıştırmış “eleştirme ve muhalefet olma” güdüsüne, biraz daha zamanı var tamamlanmanın. Olaylara hazır bir algı ya da geçmiş örneklerden yola çıkmak yerine ilk kez duyuyor gibi bakmak, analiz etmek ve objektif yorumlamak gerekiyor, hayatta her konuda başarılı olmak isteniyorsa. Al işte koskoca Dünya yanıyor, bu yangından en azından bunu öğrenerek çıksın insanlık.

Dünya Değişiyor, İnsanlık başka bir frekansa geçiyor. Gelecek bambaşka bir algı üzerine oturacak. Sen geleceğin masasına neleri öğrenmiş olarak oturmak istiyorsun? Bu yazıya iyi bak, tamamla ve yarının güzel olsun.

Her şeyden önce tüm İnsanlığımıza acil sağlık, şifa ve hızlıca çözüm, kayıplarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı, karantina günlerimizde tüm insanlarımıza sabır diliyor, başta yaşlılarımızın ve tüm insanlığımızın evde kalmaları konusunda özen göstermelerini rica ediyorum.

Betül Yergök

