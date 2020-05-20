Yeter ki niyetin olsun, her ne ise ve mutlaka iyi ise.

Sürekli bile isteye, söyleye söyleye ve inanan bir kalple.

Özellikle bir şeylerin olmasını da isteyebilir ve niyetlenebilirsin ama, gel sen en çok da kendin için niyetlen.

Örneğin karantina bitmeye yüz tutmuşken, bu karantinadan hangi sen olarak çıkmaya niyet edebilirsen ona niyet et işte. Kurtulmak istediğin ya da sahip olmak istediğin şeylerden çok daha derin anlamda, sen nasıl olmak istersin onu düşün önce.

Bir dilek ağacına bir parça bezi bağlar gibi renkli renkli bezler ve ipler bağlı olsun ruh ağacında.

Ben mesela, kendime dair daha inançlı, daha sevgi dolu olmayı, o mevcut deliliğimden daha coşkulu ve arzulu olmayı ama en çok da kendi ruhumu duymayı ve evrenle bütünleşmeyi, bunu da bir ömür sürdürmeyi diledim, bağladım ağacıma. Saymanın ve dilemenin sınırı yok ki! Dilek ağaçlarının bekçisi de yok, sınırsız hak yani. Say hepsini, her nelerin olmasını istiyorsan. Ama sadece hayatın verecekleriyle ya da insanlara bağlı umutları bağlamakla kalma. Herkesin unuttuğunu yapma gel sen de dediğim gibi en önce kendi özünden başla. Yani en önce kendin için renkli bezler bağla o ağaca. Mesela kesinlikle ilk beş dileğin senin özüne dair olsun. Bunu yapabilirsin.

Niyet etmenin güzelliğini, bir gün herhangi bir yerde bir niyeti kalbinde dillendirdiysen hissetmişsindir. Niyet etmenin en güzel tarafı, kalbin tamamen onu arzu etmesi ve aynı zamanda o arzuya dair tevekkül halidir. İnsan niyet ederken iki şeye inanmaya başlar aslında. Birincisi onu kalben arzu ettiğine, diğeri ise üzerine düşen arzuyu ortaya koyup gerisini ilahi güce bıraktığına. Ama gerçekten niyet ediyorsa şayet.

Müspet tüm niyetler dünyanın maddi varlıklarına yönelir insan dilinde hep. Aşka dair, birine dair ya da para ya da kariyer ya da ev, araba vs. Kendine dair söyleyebildikleri de aslında zengin olayım, sevileyim gibi evrenin ya da birinin verecekleri üzerine kuruludur. Ama insanın iç dünyasına ve özüne dair niyetleri, kendine değer vermesinin ve kendini sevmesinin karşılığıdır.

Aslında arzuyu niyet etmeli insan. Sahip olacaklarından çok ruhunun, zihninin, bedeninin ve kalbinin o niyetin gerçekleşmesindeki hazzı ve arzuyu dilemesi doğrudur, güçlüdür ve tutkuludur yani.

Gel sen en çok kendini sev ve karantina bitmeye yüz tutarken, evden hangi iç dünyanı alıp çıkmak istersin, nasıl bir ruh olmak, kendin için neleri arzulamak ve ruhunu hangi hazlarla kavuşturmak istersin ona niyetlen.

Ve öyle bir niyetlen ki, ağacın sana dair umut dolu renkli bezlerle dolsun.

#hayatevesığar #evdekal

Betül Yergök

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