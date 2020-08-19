Sosyal medyanın flört dili

Sosyal medya ile değişen iletişim dünyası onunla değişmeyenleri şaşırtmaya devam ediyor:) Bu işin devamının ne olabileceği ise endişeyle karışık bir merak konusu açıkçası.

Efendim geçenlerde bir ünlü yakışıklıyla bakışarak flört ettik, ben de hani daha fazla keşif peşindeyim o sıralar. Sonra benim “story”’e baktı kendisi ve bu bakış sizin gibi bizi de tebessüme sürükledi. Ardından “bu ünlülerin flört adımı” diye bir yorum duyduğum da oldu “üç adet fotoğrafını beğen ve sen de karşı adım at” diyen de oldu. Kendimi tuhaf bir komedya içerisinde hissediyorum.

Nasıl yani, gerçekten ilişkiler ve flört iletişimleri böyle mi olacak artık? Bir reset atıp eskiye dönebilir miyiz rica etsem? Şöyle şeyler var:

-Hikaye paylaşımına biri baktığında sık bakıyorsa üstte çıkıyor ve bu çok anlamlı, seyrek bakıyorsa kendini gösteriyor ve dikkat çekmeye çalışıyor.

-Eğer bir flört başlangıcı olmuşsa ve ardından hikayen bakmıyorsa “kasıtlı” bakmıyor ki sen ona daha çok çekilesin.

-Paylaşımlarını görmüştür de görmemiş gibi yapmıştır.

-Kendisi bir şey paylaşıp çıkmış ve neden senin paylaşımlarına bakmamış ve beğenmemiştir.

-Paylaşımlarının 3 tanesini üst üste beğenmişse “iş atmıştır”.

-Hikayelerine bir emoji ile mesaj atıyorsa “ben buradayım” diyordur ya da “beğendiğimi illa duy” diyordur. (bunu salladım, emin değilim)

-Paylaştığı şarkıların sözleri iyiyse sana söylemiştir, kötüyse depresiftir. Sözlerine bakarsın şarkının, cımbız cımbız hem de. Bir de arada geçen diyaloglar üzerine veya olanlar üzerine paylaşılan şarkıdan yorumlar çıkarılır, “bana yazdı ve cevap vermedim bu yüzden uslanmıyor bu şarkısını koymuş”. Yok daha neler!

-Hep beğenirken beğenmemişse en son paylaştığın fotoğrafta kıskandığı ya da kızdığı bir şey olmuştur. Hemen analize ve 5 yıllık ilişki yaşanıyormuş gibi yorumlar yapılmaya başlanır.

-Çok sık sosyal medya kullanan biri bir süre ara vermişse biri vardır hayatında ya da hayatında kötü giden şeyler de olabilir.

-Sana yazmayıp da senin cinsten birini takibe almaya başlamış, kesin ona yönelmiştir. Birilerini takipten çıktığı zaman da bir anlam vardı ama unuttum:)

-İki şarap kadehi koyarsın eller görünmeden ki hayatında biri olduğu düşünülsün. En garipsediğim de bu. Çünkü birinin dikkatini çekmek için yapılıyordur ve “hayatımda biri var” imajının karşı cinste “köprüden önce son çıkış, haydi yürü bana” demektir yapana göre. Eski kafalı ben ise bunu yapanlara hala “peki ama 100 kişi bakıyorsa kalan 99 kişinin ve olası aşk ihtimallerinin önüne set koymak neden?” sorusunu soruyorum. E haliyle hedef “1”, gerisi unutuluyor.

-Ayrılmışsan veya flört kopmuşsa eğlenceli paylaşımlar yaparsın ve bunun anlamı “umurumda değilsin”dir. O aynısını yaparsa da “umurunda değilmişim gibi davranıyor, böyle çok paylaşmazdı, koymuş ona” dersin. İlginç olan sen yaparken onun senle ilgili de böyle düşüneceğini hiç aklına getirmemen.

-Bağı koparmak istiyorsundur takipten çıkarsın, o artık seni göremesin kudursun diye onu engellersin, görüp etkilenmemek için “sessize alırsın”, senin için özel olduğunu ima etmek için “yakın arkadaşlar” listene alırsın, mesafe koymak için paylaşımlarını gizlersin falan filan.

Ah yazarken kirlendi ruhum, yeter bence bu örnekler, dayanamayacağım. Az biraz okurken saçma gelmedi mi, geldi deyin lütfen rica ediyorum.

Böyle flört böyle ilişki mi olur? Beyniniz yanmıyor mu bunlarla uğraşırken?

Bu gerçek dünyada cesaretsizlik, bu gerçek dünyada yetersizlik, bu gerçek dünyada boşluk üzerinedir. Kendi boşluğunda kendine başka bir dünya yaratmaktır. Ya da yaratılmış bu dünyaya kapılmak da aynıdır. Her denize de taş var mı ya da temiz mi diye bakmadan atlanmaz ki canım! Herkes gibi oldukça olunan dünya büyüyor, “düzen böyle” diye diye dalanlar yüzünden iletişim dünyasının ilişki dünyasının denizi kirlendi.

Bak insanlar gerçek ve dolu dolu ilişkiler yaşıyor, sokağa bak ve hayata bak sen. Bak gerçek insanlar sevdiğine sevdiğini söylüyor, aşıklar şu restoranda yemek yiyor, şu gerçek dostlar sohbete öyle koyulmuş ki saatlerdir telefonlarını ellerine almadılar, sosyal medya açmadı ve poz paylaşmadılar. Yola düşen yolcu yollara baka baka güzellikleri keşfederek vardı gideceği yere sen hala her bulduğun tabelanın altında fotoğraf çekiliyorsun. Zaman aktı, yaşın geçti, gün bitti, ay doldu, yıl sonu geldi sen hala emojiler ve stalk dünyasında mı yaşayacaksın?

Bak seni yazıyorum görüyor musun? Bu yazıyı okuyan gerçek dünyalılar bana hak verecek ama sen ya böyle olmadığını iddia edecek ya da “düzen böyle” diyeceksin biliyorum. Hatta belki benim de söylediğimin aksine böyle olduğumu düşüneceksin, delil de yakalamışsındır, hikayeme kim bakmış diye bakıp yakışıklı ünlü beyefendinin bana baktığını görmüşüm zira:)

Söyleyeyim, canım isterse birini stalklaya stalkyala kendi profilime gelebilirim ben de ama bunu ne kadar ve ne zaman istediğime göre değişir durum. Yılda bir iki kez sıkılır canım benim, gerisinde dünyayı gerçeğinden yaşamayı severim:)

Not: Bilmeyen yoktur ama söyleyelim. Story, sosyal medyada belirli süreli paylaşılan hikaye demek. Stalk, takip etmek, bilgi toplamak. Stalklamak, sosyal medyada kişiyle ilgili her detayı araştırmak

Betül Yergök

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