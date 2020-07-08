Test: Ne kadar ikna edicisin?

Her şeyi kendine özgü yapmayı seven ben, sizler için “betülce” testler hazırlamaya ve kendinizi sınayarak mesajlarınızı almanıza vesile olmaya karar verdim. Umarım hem eğlenirsiniz hem de kendinizi tanıyarak değişim fikirleri alırsınız.

Bu haftaki test ikna yeteneğini sınamak için olacak ve ardından sana fısıldayacaklarımı duyacaksın. Bu testte ikna kabiliyetinin temel kurallarını uygulayıp uygulamadığın üzerine sorular yer almaktadır. Haydi aşağıdaki soruları cevaplamakla başlayalım:

1- Bu akşam dışarıda eğlenmek istiyorsun ve fakat yakın arkadaşın dışarı çıkmak istemiyor, evinde oturmak istiyor. İkna etmek konusunda ne yaparsın?

a. Ona günlerdir evde olduğunu, evde olma seçeneğinin sıkıcı olduğunu örneklerle anlatırım. Haftanın diğer günleri evde olacağını hatırlatır bugüne dikkat çekerim.

b. Ona kendisinin de eğlenmek isterse gelebileceğini, evde kalmak isterse evde kalabileceğini, çıkarsak nerelere gideceğimizi ve nasıl eğleneceğimizi anlatırım.

2- Elinde kişisel gelişim üzerine yazılmış bir kitap var ve bu kitabı birine satacaksın. Satacağın bu kişi, kişisel gelişim gibi konulara çok uzak ve bu yüzden almayabileceği belli. Ona bu kitabı nasıl yaklaşırsın?

a. Ona, kendimle ilgili “ben kişisel gelişim konularına çok uzağım, satıyorum diye okumak istedim ve çok sevdim, sevmediğimi düşünüyormuşum bu benim önyargımmış ve bana çok şey kattı” der, kendi üzerimde etkileri olmuş ve ben de onunla aynıymışım gibi konuşarak onu etkilemeye çalışırım.

b. Eğer bu konulara uzaksa zaten böyle bir kitabı almaz diye düşünsem de yine de kitabın özelliklerini ve fiyatını söyler alıp almayacağını sorarım.

3- Birine kendini ya da herhangi bir şeyi ifade ederken “Demek istiyorum ki”, “Yani”, “Bildiğiniz gibi” gibi kararsız ifadeleri ne sıklıkta kullanırsın?

a. Az, ortalama seviyede

b. Çok, normalin biraz üzerinde

4- İlişkide olduğun kişiye kötü sözler söyleyerek çekip gittin ve onu gereksiz yere çok kırdın. Senin hatalı olduğunu anladıktan sonra onun seni affetmesi için ikna etmen gerekiyor, hangisini yaparsın?

a. Onu çok sevdiğim için ani tepki gösterdiğimi ve hata yaptığımı kabul eder, ondan vazgeçmeyecek kadar onu çok sevdiğimi, özür diler, affetmesini ne kadar çok istediğimi belli ederim.

b. Bu davranışı sergilememe neden olan olayları anlatırım, ona neden kızdığımı detaylandırırım anlamasını isterim. Yaptığım davranışın detaylıca anlattıklarımdan dolayı olduğuna ikna olursa beni affetmeye de ikna olur.

5- Çalıştığın yerde patrondan zam istemen gerekiyor, ne yapar ya da nasıl istersin?

a. Kısaca bu işyerindeki potansiyelimi ve karşılığında beklentimi söylerim, ben mutlu olursam çok daha fazla katkı sağlayacağımı anlatırım. Sakin ve hoş konuşurum ve bu sıcaklığımın altından beni kaybetmesinin olumsuzluklarını araya sıkıştırırım.

b. Kısaca bu işyerindeki potansiyelimi ve karşılığında beklentimi söylerim. Bu şartlarda çalışacaksak çalışmayı yoksa beni kaybedeceklerini açıkça söyler restimi çekerim. Aniden çekip gidecek olacağımı hissettiririm.

6- Karşındaki insanı sana karşı hata yaptığına ikna etmek istesen ve tek bir odağın olsa hangisi olurdu?

a. Onda suçluluk duygusuna oynardım.

b. Hatası üzerine oluşan kırgınlığımı anlatmaya odaklanırdım.

7- Küçük bir iş sahibisin (sen kur hayali ne iş yapmak istiyorsan), bu küçük şirketin için bir işi bağlamak üzere büyük bir müşteriyle görüşmeye gideceksin. Hangisi olursun?

a. Küçük bir işletme olduğumu saklamam, bunu açıkça söylerim ama özverimi, işime bağlılığımı ve bu yönümle bu işe daha verimli asılacağımı, küçük işletmem olsa da tecrübeli ve arzulu olduğumu söylerim.

b. Küçük bir işletme olduğumu belli etmem. Mali olarak iyi bir şirket olduğumu, butik başlayıp büyüdüğümü, ekibimin sağlam ve geniş olduğunu ve çok müşterim olduğunu söyler onlar da müşterim olursa memnun olacaklarını söylerim.

Sonuç- Değerlendirme:

(a) şıkkını ne kadar seçtiysen o kadar çok ikna edicisin. İkna etmek için her bir soruya yerleştirdiğimiz teknik ve yöntemlerin çoğunu yapmaya yeterliliğin var demektir. İkna etmek için karşımızdaki insanı iyi okumak, okuduğumuz verilere göre davranmak, hatta gerekirse manipüle bile etmek gerekir.

Çoğunlukla (b) şıkkını seçtiysen ikna etme çabasında olmayan ve bunu zaten tercih etmediği için ikna edici olmayan biri olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok insanların seçimlerini kendilerine bırakmayı, saygı duymayı ve kendini ifade etmeyi yeterli görüyorsundur. Bu iyidir, hoştur ama hayatta bazen bir şeyleri kazanmak istiyorsak ya da mutlu olmak için bile birilerini “ikna etmemiz” gerekebilir.

İlk soruda “diğer seçeneğin olumsuz yönlerini öne çıkarmak” yöntemi bulunuyor ve buna “çerçeveleme yöntemi” deniyor. (a) şıkkında bu güzel uygulanıyor.

İkinci soruda ikna kabiliyetinin “taklit” unsuru bulunuyor. Birini ikna etmek için, onu analiz edip aynı öyleymiş gibi davranmak ve oradan ilerlemek kazandırıcıdır. ( -a- şıkkı öyledir)

Üçüncü soruda kararsız ifadeler olduğuna ve karşı tarafı da kararsızlığa sürüklediğine dikkat çekiyor.

Dördüncü soruda uzun ve kapsamlı anlatımların, uzun gerekçelerin odaktan ve sonuçtan uzaklaştırdığı gerçeği yer alıyor. Ohio Üniversitesi ve Autonomous Üniversitesinden birkaç bilim insanı bunu araştırmış ve uzun gerekçelendirmenin etkiyi azalttığını tespit etmiştir.

Beşinci soru direnci kırmak için hassas bir dengenin kurulmasını iyi bilmenin seçeneği yer alıyor. (b) şıkkındaki rest ve sertlik karşı tarafı öfkelendiren ve negatifleyen bir durum olabilir çoğunlukla ve (a) seçeneğindeki gibi yoksunluğu vermek ve iyi bir yönetim gerekiyor.

Altıncı soru, ikna için karşımızdaki insanın hassas noktasını bilmek ve oraya odaklanmak gerektiğini,

Yedinci soruda bize önemli bir gerçeklik çıkıyor: gerçeklik. İkna etmek için manipülasyon gerekse de bazen pembe yalanlar gerekse de çoğunlukla gerçekliğin ve samimiyetin kazandığını bilmeliyiz. Samimi ve gerçekliğin üzerine söylenen sözler, düşünceler ya da iş için arzulu olunduğunu ifade etmek her zaman daha etkileyicidir.

“İkna” bir kabiliyettir, ne kadar iyi yaparsan o kadar iyisin! Sadece karşı tarafı okumak ve hamleleri doğru işletmek yeterlidir. Bu kabiliyet biraz çabayla kazanılır ve kazandıktan sonra geri kaybedilmez. Ben seni ikna edebildim mi? :)

Sevgiler.

Betül Yergök

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