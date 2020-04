Virüs gibi ilişkiler mutasyonu

Dünya coronavirüs salgınıyla savaşırken, kendimi karantinaya aldığım evimde önce tıbbi olarak virüsün nasıl bir şey olduğuna kafayı takmıştım. Ardından parmaklarım klavyeyle buluşunca bu hafta bunu yazmak istedi. Belki çok kez anlatıldı ve belki çok kez düşündük ama bu virüsün tıbbi birkaç detayı aslında daha örneksel bir sonuç verdi ilişkilere dair.

İlişkiler dünyamız aslında virüsün mutasyonu gibiydi. Virüs, tıbbi olarak her girdiği bir bedenden diğerine geçerken mutasyona uğruyordu. Yani ilk virüse yakalanan ile onuncu ya da ellinci virüse yakalanmış kişideki virüsün tıbbi gerçekliği mutasyon nedeniyle farklıydı.

Yaşımız kaç olursa olsun ilk ilişkiden bugüne her bir ilişkide ilişkilere bakışımız, biz, yaşımız, beklentilerimiz, hoşlandığımız şeyler ve bir sürü şey de aynen böyle mutasyona uğruyor aslında. Bu mutasyon hem değişen dünya hem yaşımızla olabildiği gibi ilişki yaşadığımız ya da hoşlandığımız kişiyle olan hikayeden de olabiliyor. Örneğin çok iletişimli olmayı tercih ettiğimizi düşünürken, bir ilişkide karşı tarafın hareketleri yüzünden aslında bu kadar yakınlığın vıcık vıcık bir ilişki olduğu ve artık bunu istemediğimize karar verebiliyoruz. Ya da daha önce görmediğimiz bir güzelliği birinden görüyor ve artık istekler listesine o gördüğümüzü de ekliyoruz.

Mesela ben en son bir flörtümün bana sebepsiz de olsa yaptığı jestlerden sonra, aslında aynen böyle mutlu edilmeleri istemeye başlamıştım. Bu benim onunla uğradığım bir mutasyondu. Ondan önceki adam gelse bu beklentime şaşırır ve “sen böyle şeyler istemezdin” derdi. Ben ve beklentilerim bu mutasyonla değişmişti.

Bunu bilmek güzel.

Yani sürekli mutasyona uğruyorsak ilişkilere dair, o zaman eski ilişkilerde olan herhangi bir şey bizde gelecek için kod ve bir ezbere dönüşmemeli. E, o ilişkiden mutasyonla çıkmışız artık bir kere. Ayrıca virüsün mutasyonlar sonucu başkalaşması gibi eski bir adam ya da kadın ile yeni bir kadın ya da erkek arasında hiçbir benzerlik olamazdı. Saç yapısı, göz çukuru ya da espri anlayışı benzeyebilir ama bütünüyle ilişkilere dair ezberler koymamak gerekiyor yani.

Demek ki coronavirüs gibi bizlerde ilişkiler dünyamızda her bir ilişki ya da her bir duygu atağında hikayenin içeriğine göre mutasyona uğruyoruz. Ayrıca hikayeler ve zaman da mutasyona uğruyor. Biz ve hikayeler bile her yeni zamanda değişiyorken, geçmişteki bize ya da etrafımızdakilere ait ilişki hikayelerinden bir ezber yaratmak, en ağır tabirle sokağa çıkma yasağı verildiğinde sokağa doluşan insanlar gibi düşünmektir. Ezbere, boş ve yanlış paniklerle…

Sonuç olarak bu büyük salgınla ilişkiler dünyasını benzetmek hoş olmayabilir, belki yanlış da ancak geçmişi sırtına yük edip anı yaşayamayan ve kalbini hep hataya yoranlara bugünün en büyük örneğiyle anlatmak doğru olur dedim. Yani ilişkiler dünyamızda eski zaman ya da şimdi biz de aynı değiliz, biz de değişiyoruz, mutasyona uğruyoruz, tüm insanların algısı ya da ilişkideki hali mutasyona uğruyor ve her hikaye her seferinde ilk kez yaşanıyor. Şimdi mutasyonlarınla geldiğin bugün kendine iyi bak, ezberlerini boz ve zihnine yazdığın tüm eski korku-kaygı ya da varsayımları silkele.

Ruhunu, kalbini ve zihnini tüm geçmişten dezenfekte et, karantina bitince izolasyonda arınmış bir sen çıksın aşk meydanına:)

#hayatevesığar #evdekal

Betül Yergök

İnstagram: @betulyergok

Youtube: @mentalizasyon