Özellikle beyaz kıyafetleri yıkarken araya renklerin karışmaması en önemli husustur. Aksi takdirde bu durum geri dönülemeyecek bir hata yaratabilir. O yüzden renklileri ayırmak suretiyle beyazları bir araya getirerek yıkamak en doğru tercihtir. Tabi bunu yaparken beyazlar özel derece ile özel programı altına yıkanmalıdır.



Beyazlar Kaç Derecede, Hangi Programla Nasıl Yıkanır?



Beyaz kıyafetler belli bir derece ve belli bir program altında yıkanır. Özellikle beyazlar kirleri daha fazla gösterdiği için genel olarak 60 derecede yıkama büyük bir öneme sahiptir. Tabii söz konusu İpek bluz ve benzeri kıyafetler olduğu zaman 60 derecede yıkamak mümkün olmaz. Bu sebepten dolayı giysileri yıkamadan önce yıkama talimatı okumak en önemli husustur. Fakat genel itibariyle beyazları 60 derecede yıkamak tertemiz ve rengini koruyarak kullanma imkanı verir.



Söz konusu lekeler olduğu zaman beyazlar üzerinden çıkarmak için bir ıspatula kullanılabilir. Daha sonra soğuk suda bekletmek ve üzerine özel bir sıvı deterjan dökmek kirin tamamen çıkmasına olanak verir. Daha sonra her zamanki beyazlar için ele alınan program dahilinde tüm kir çeşitleri rahat bir şekilde yıkanabilir.



İpekli bir kumaş olmadığı sürece beyazları 50 veya 60 derecede yıkamak mümkün. Aynı zamanda sentetik, pamuklu ya da yünlü programlardan birini seçmek suretiyle beyazlar rahatlıkla yıkanabilir. Böylece beyazların rengi solmadan rahatlıkla ilk günkü gibi ve tertemiz şekilde kıyafetleri kullanmak mümkün olur. Tabii kıyafetlerin üzerindeki yıkama prosedürlerinde bağlı olarak da bir tercih gerçekleştirmek mümkün.