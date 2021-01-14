Beyin damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır, tedavisi nedir?

Tıp dilinde vasküler oklüzyon olarak bilinen bu hastalık, toplardamarlarda ya da atardamarlarda ortaya çıkabilir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte damar duvarlarındaki esneklik kaybı, hipertansiyon, obezite, diyet, damar sertliği, hiperkolesterolemi gibi hastalıklardan dolayı damar tıkanıklığı meydana gelebilir.

Beyin damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır?

Damar tıkanıklığı, genellikle fark edilmez ve semptom göstermez. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda genellikle kalp krizi ya da inme şeklinde kendini gösterebilir. Bu tehlikeli sağlık sorunları hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkar. Yavaş yavaş oluşan bu hastalık genellikle 50 yaş üzeri kişilerde belirti gösterir. Çok nadir olacak şekilde çocuklarda ve gençlerde bu sorun görülür. Damar tıkanıklığını önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek gerekir. Damar tıkanıklığının en çok rastlanan belirtileri ise;

- Göğsün üstünde baskı hissi ve göğsün sıkışması,

- Omuz, çene, kol, sırt ve boyun bölgelerinde baskı ya da sıkışma hissi,

- Hazımsızlık nedeni ile oluşan ağrı,

- Nefes darlığı,

- Fiziksel aktivitelerin ardından göğüs bölümünde meydana gelen ağrı,

- Kalp ritmi ile alakalı düzensizlikler,

- Aniden ortaya çıkan güçsüzlük hissi,

- Görme sorunu yaşama,

- Baş dönmesi,

- Kol, bacak ve yüz başta olmak üzere vücudun belli bölgelerinde uyuşma,

- Nefes almada sorun yaşama,

- Baş dönmesi,

- Bilincin kaybolması,

- Aniden gelen baş ağrısı,

- Konuşma sırasında zorlanma ve karşınızdaki kişiyi anlamama.

Damar tıkanıklığı neden olur?

Damar tıkanıklığı, içki ve sigara kullanımı, sağlıksız beslenme şekli, obezite, diyabet gibi pek çok sağlık sorununun tetiklemesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Damar tıkanıklığı, yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkar. Damar tıkanıklığını stres de önemli ölçüde tetikler.

Beyin damarlarının tıkanıklığının tedavisi nedir?

Damar tıkanıklığı kolay fark edilmeyip ağır ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle önceden tedbir almak ve sağlıklı beslenmeyi tercih etmek gerekir. Damar tıkanıklığı konusunda kullanılan pek çok farklı yöntem vardır. Bu tedavilerden ilki ilaç tedavisidir. Yapılan tetkikler sonucunda plak oluşumunu ve kan pıhtılaşmasını önlemek için ilaç tedavisi uygulanır. Aynı zamanda damar tıkanıklığı ameliyat ile açılır. Damar tıkanıklığı çok ilerlemişse bypass ve anjiyoplasti ameliyatı yapılır.





