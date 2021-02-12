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12.02.2021 - 16:42 |

Beyin MR'ı Nasıl Çekilir? Beyin MR'ı Kaç Dakika Sürer, Neye Bakılır?

MR günümüzde büyük bir öneme sahiptir. Manyetik Rezonans Görüntüleme olarak bilinen emar vücut içerisinde doku ve organların incelenmesi için kullanılan bir cihazı olmaktadır. Peki beyin emarı nasıl çekilir? Beyin emarı kaç dakika sürer, neye bakılır? Sizlere beyin için çekilen emarın nasıl çekildiği ve ne kadar sürdüğü hakkında bilgileri detaylıca derledik.

Beyin MR'ı Nasıl Çekilir? Beyin MR'ı Kaç Dakika Sürer, Neye Bakılır?
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MR vücudun farklı bölümlerini incelemek için sağlık sisteminde büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde doku ve organları inceleyen cihaz olarak tanınan emar hastalığın daha net anlaşılması ve tanı ile teşhis üzerinden tedavisinin yapılması konusunda önemli bir cihaz olmaktadır.

Beyin MR'ı Nasıl Çekilir?

Emar cihazı vücudun farklı pek çok bölümünde kullanılan bir cihazdır. Fakat vücudun bölümleri arasında en çok betinde kullanılmaktadır. Özellikle b bölgede oluşabilecek yüksek hastalık riskine sahip problemler konusunda etkin bir teşhis ve doğru tedavi imkanı sağlamaktadır. Daha çok beyin ve omuriliğin incelenmesi için kullanılmaktadır. Beyin için çekilen emarlar genellikle şu sebeplerden dolayı uygulanmaktadır:

- Omurilik yaralanmaları
- Beyin damarlarındaki anevrizma ismi ile bilinen keseleşmelerin oluşması
- Göz hastalıkları ve iç kulak hastalıkları
- Travma nedeni ile oluşmuş beyin hasarları
- Merkezi sinir sistemi tümörleri sebebiyle betin emarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Emar beynin ilgili bölgesi için ele alınan kısmı odaklanma üzerinden, belirli aralıklar ile alınan röntgen eşliğinde bilgisayar üzerinden gözlemlenerek gerçekleşir. Emar tıbbi açıdan beynin farklı bölgelerindeki terimler üzerinden tanı konması ve tedavi imkanı sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Emar sırasında hasta tüm metal eşyalarını üzerinden çıkartmak zorundadır. Bir önlük veya kendi giysileri üzerinden emar cihazına doğru uzanır. Ardından manyetik ve radyo dalgalar üzerinden bilgisayar aracılığı ile start verilir ve işlem başlanır.

Beyin Emarı Kaç Dakika Sürer?

Emar süresi beynin incelendiği bölüme göre farklılık göstermektedir. İnceleme tipine göre bakım süreleri üzerinden işlemler uygulanır. Beyin emarları yaklaşık olarak dakika ile dakika arasında gerçekleşir. Fakat bazı durumlarda dakikadan daha fazla da sürebilmektedir.

Beyin Emarında Neye Bakılır?

Emar kişinin vücuduna hiçbir şekilde zarar vermeyen ve vücudun istenen bölgesinin görüntülenmesini sağlayan teknik bir yöntem olmaktadır. Bu yöntem ile pek çok hastalıklar hakkında detaylı bilgi alınmakta ve doğru tanı konulup doğru tedavi uygulanmaktadır. Kişilerde nörolojik bir rahatsızlığın olup almadığı veya tümörlerin olup olmadığı gibi nedenlerden dolayı emar doktorlar tarafından istenmektedir.

Beyin emarları genel olarak beyin tümörlerinden kuşkulanıldığı zaman istenmektedir. Bunlar dışında nedeni bilinmeyen baş ağrıları, nörolojik bazı incelemeler de de emar doktorlar tarafından istenmektedir.

 

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