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06.01.2021 - 10:34 |

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir? Beyin Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin tümörü şüphesiz hiçbir insanın yakalanmak istemeyeceği, en tehlikeli hastalıklardan biridir. Beyin tümörü kendiliğinden gerçekleşebileceği gibi, bazı etmenlere bağlı olarak da gerçekleşebilir. Elbette gelişen tıp içerisinde tedavi yöntemleri de geliştirilmiştir. Peki, beyin tümörünün belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte beyin tümörü ile ilgili tüm bilinmesi ve öğrenilmesi gerekenleri derledik.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir? Beyin Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Beyin tümörleri her zaman kansere sebep olmaz. Tıpta beyin tümörleri iyi huylu tümörler ve kötü huylu tümörler olmak üzere ikiye ayrılır. İyi huylu tümörler kansere sebep olmaz.

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin hücreleri kendilerini yenilerken, kopyalama sırasında bazı anormallikler meydana gelir. Bu anormallikte hücreler büyüyerek bir kitle halini alırlar. İşte bu kitlelere de beyin tümörü denmektedir. Beyin tümörü henüz yeni doğmuş olan bebeklerden, ileriki yaşlarında olan insanlara kadar herkeste görülebilmektedir. Beyin tümörleri kafatası içerisinde bir basınç oluştururlar. Bu basınç sonrasında beyin bazı görevlerini yerine getiremez ve hastada bazı anomaliler ortaya çıkar. Bu anomaliler kendilerini belirtilerle gösterirler.

Beyin tümörleri, iyi huylu tümörler (benign) ve kötü huylu tümörler (malign, habis) olarak iki gruba ayrılır. Peki, iyi huylu tümör ve kötü huylu tümör ne anlama gelmektedir?

İyi Huylu Tümörler ve Kötü Huylu Tümörler

İyi huylu beyin tümörleri içerisinde kanserli hücre bulunmamaktadır. Genellikle basit bir operasyonla alınabilmektedirler ve operasyon sonrasında tekrar ortaya çıkma ihtimalleri oldukça düşüktür. İyi huylu tümörler çevrelerinde bulunan sağlıklı doku ve yapılara sıçramaz ya da vücudun farklı noktalarına yayılmazlar. Her ne kadar zararsız gibi görünseler de, iyi huylu beyin tümörlerinin bazı zararlı durumlara yol açtığı da görülmüştür. Örneğin iyi huylu tümörler beynin belirli noktalarına baskı yaptıklarında, ortaya ciddi sağlık sorunları çıkarabilirler.

İyi huylu tümörler, kötü huylu tümörlere nazaran daha az hayati tehlike yaratacak durumlara sebep olurlar. Çok nadir gerçekleşen bir olay olsa da, zaman zaman iyi huylu tümörlerin kötü huylu tümörlere dönüştüğü de olmaktadır.

Kötü huylu tümörler ise, iyi huylu tümörlere oranla çok daha tehlikelidirler. Genellikle hayati tehlike oluştururlar. Kötü huylu tümörler oldukça hızlı büyürler. Bu yüzden de çevrelerindeki dokulara sıçrayabilir ve vücudun farklı noktalarına yayılabilirler. Her ne kadar nadir olarak gerçekleşse de, kötü huylu beyin tümörleri bazen beynin başka noktalarına, omuriliğe, hatta vücudun başka noktalarına kadar yayılabilirler. Bu duruma metastaz denmektedir.

Kötü huylu tümörler her zaman yayılmazlar, bazen beynin belirli bir noktasında sıkışabilir ya da mahsur kalabilirler. Bu sıkışma bazen kafatası içerisinde, bazen de bir doku tabakası içerisinde olabilir. Bu tarz tümörlere enkapsüle tümör denmektedir.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörünün belirtileri tümörün bulunduğu noktaya, büyüklüğüne, ne şekilde bulunduğuna göre değişkenlik gösterir. Beyin tümörü belirtileri üç farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bunlar tümörün sinir uçlarına baskı ve basınç uygulaması, tümörün beyne hasar vermesi ya da tümörün büyüyüp kafatası içerisinde sıvı biriktirmesidir. Bu üç durumda da ortaya bazı belirtiler çıkar. Ortaya çıkan bu beyin tümörü belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Özellikle sabahları etkisini arttıran baş ağrısı,

Mide de bulantı ya da kusma,

Konuşma, duyma ya da görmede bozulma ya da değişiklikler,

Yürürken ya da ayakta dururken yaşanan denge problemi,

Kişilikte, ruh halinde ya da odaklanma konusunda değişiklikler ya da problemler,

Unutkanlık ya da hatırlayamama gibi hafıza sorunları,

Kaslarda seğirme, kas kasılması, kas spazmı ya da nöbetler,

Özellikle kollar ve bacaklarda karıncalanma ya da uyuşma.

Bu gibi belirtileri hisseden kişi, her zaman beyin tümörü değildir. Bu belirtiler bazen başka sağlık problemleri sebebiyle de ortaya çıkabilir. Eğer siz de kendinizde bu gibi belirtiler görüyorsanız, bu belirtilerin sebebini öğrenmek için hemen bir doktora görünmenizde fayda vardır.

Beyin Tümörünün Tanısı

Beyin tümörü tanısı pek çok farklı yöntem kullanılarak gerçekleştirilebilir. Beyin tümörünün tanısında kullanılan bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Fizik Muayene

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Nörolojik Muayene

Anjiografi

MR Tetkik

BOS İncelemesi (Beyin Omurilik Sıvısı)

Biyopsi

Tüm bunların dışında eğer cerrahlar tümör hücrelerinin içyapısına bakmak isterlerse, bunun için de yine 3 farklı yöntemden faydalanabilirler. Bu yöntemler iğne biyopsisi, stereotaksik biyopsi ve tedavi ile eş zamanlı olarak yapılan biyopsidir.

Beyin Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin tümörlerinin tedavi yöntemleri tümörün sınıfına ve derecesine göre değişkenlik gösterir. Bazı hastalar için tek bir tedavi yöntemi uygulanabileceği gibi, bazı hastalar içinse birden fazla tedavi yöntemi aynı anda kullanılabilir. Beyin tümörlerinin tedavisinde en çok kullanılan yöntemler cerrahi müdahale, radyoterapi ya da kemoterapidir. Peki, bu tedavi yöntemleri ne şekilde uygulanmaktadır?

Cerrahi Müdahale: Beyin tümörü tedavisinde en yaygın olarak bu yöntem kullanılır. Cerrahlar kraniotomi denilen bir yöntem sayesinde kafatasını açarlar ve tümörü çıkarmaya çalışırlar.

Radyoterapi: Bu yöntemde doktorlar yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanserli hücreleri tahrip etmeye çalışırlar. Böylelikle kanserli hücrenin çoğalmasının ve yayılmasının önüne geçilir ya da kanserli hücre tamamen ortadan kaldırılır.

Kemoterapi: Kanserli hücrelerin ilaç tedavisi ile öldürülmesi yöntemidir. Bu yöntemde uygulanan ilaçlar ağız yolu ya da damar yolu ile uygulanır.

Beyin tümörlerinin tedavisinde tüm bu yöntemlere destek olarak steroid, atikovülsan ya da şant gibi tedaviler de uygulanabilir. Aynı zamanda rehabilitasyon süreci de fizik tedavi ve konuşma terapisi gibi tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

Genel olarak bakıldığında uygulanan yöntemler tamamen tümörün durumuna bağlıdır. Yukarıda bahsedilen tedavilere ek olarak, eğer hastada tümöre bağlı olarak ortaya bazı duygusal sorunlar çıktıysa, bununla ilgili olarak da özel tedavi programları uygulanır. Bu konu hakkında merak edilen başka noktalar varsa, doktorlara danışılmalıdır.

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