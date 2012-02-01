Biberon alırken dikkat edilecekler!

Bebeğinizin için biberon seçmek çok önemlidir. Uzunca bir süre temas edeceği biberonlar kesinlikle kaliteli olmalıdır. Plastik ve cam biberonlar seçenekler arasındadır. Cam biberonlar kırılabileceği gerekçesiyle pek sağlıklı görünmeyebilir. Ancak plastik olanlar da kırılmasa dahi zehirli kimyasal geçişine neden olacağından sık sık değiştirmek gerekir.



Cam biberon alacaksanız, çok dikkatlice incelemeniz gerekir. En ufak bir kırık veya çatlakta değiştirmenizi öneririz.



Biberonun ağızlık kısmı da çok önemlidir. Minik bebeğinizin ağzına uymalı ve tahriş etmemelidir. Çok ufak olduğunda ise rahat emmesine engel olacaktır. Bu nedenle önce yalancı meme ile boyutlarını belirleyip, ona uygun bir biberon alabilirsiniz.