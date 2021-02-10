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10.02.2021 - 17:26 |

Bileklik Yapımı: İp İle En Kolay Bileklik Nasıl Yapılır?

Aksesuarlarda moda trendleri sürekli olarak değişiyor. Değişmeyen tek şey ise evde kendi kendinize yaptığınız eğlenceli bileklikler. Hem kendinize hem de sevdiklerinize birbirinden farklı kolay bulunabilir malzemelerle eşsiz bileklikler yapabilirsiniz. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Bileklik Yapımı: İp İle En Kolay Bileklik Nasıl Yapılır?
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Bileklik yapmak için size gerekli olan tek şey ip ve birazda el becerisidir. Gerisi ise sadece sizin hayal gücünüze kalmış.

İpten Bileklik Yapma Hikayesi

Piyasada aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok farklı bileklik modeli bulunmaktadır. Fakat hiçbiri sizin emek verdiğiniz bileklikler kadar güzel olmayacaktır. Bu bileklikleri hem kendiniz kullanabilir hem de kullanması için sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Günden güne popülerliği artan ve modası hiç geçmeyen ip bileklik yapımı, aslında klasik bir yaz kampının sanatıdır. Daha doğrusu hikayesi iki arkadaşın yaz kampında birbirine yaptığı bilekliklerden gelmektedir.

İpten Bileklik Nasıl Yapılır?

Bileklik yapmak için çok şeye ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan biraz nakış ipi ve düğüm atarken bileziğinizi sabit tutacak bir aparat. Aparat olarak çengelli iğne kullanabilirsiniz. Bu bileklikler dört faklı düğümle yapılmaktadır. Öncelikle iki farklı renkten başlayalım; iki farklı renkte ipi 40 cm kadar kesin ve herhangi bir yere tutturduğunuz çengelli iğneden eşit parça halinde geçirin ve düğüm atın.

Böylece çengelli iğnenin üzerinde 4 ip olacaktır. İki çeşit renkte kullandığınız ipleri istediğiniz şekilde dizin ve ilk ipi elinize alarak sırayla diğerlerine normal bir düğüm atın. Bu işlemi sürekli olarak tekrar edin. İlk sıraya hangi ip gelirse, diğer iplere sırasıyla düğüm atmak için kullanın.

Desenlerini Okumayı Öğrenin

Basit bir modelle başlayarak elinizi düğüm işine alıştırdıktan sonra sıra geldi desen okumayı öğrenmeye. Desen okumak en başta zor gelebilir. Fakat renklerden faydalanarak harika desenler ortaya çıkarabilirsiniz. En yaygın kullanılan basit desenlerden faydalanarak harika bileklikler yapabilirsiniz. Bu desenler şeker şerit, 4 renk chevron ve elmas desenledir.

Bu tip modelleri çıkarmak için sadece İleri düğümleri nasıl bağlayacağınızı bilmeniz gerekir. Yaklaşık 72 cm uzunluğunda 4 adet nakış ipi kesin. İpleri ikiye katlayın ve katlanmış uca bir düğüm atın. Çengelli iğne, bant ya da pano iğnesi ile sabitleyin. Ortaya ulaşana kadar en dıştaki ipten başlayarak sonraki üç ipe normal bir düğüm atın. Bilekliğiniz farklı renklerde V şeklinde bir desene sahip olacaktır.

 

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