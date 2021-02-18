Bipolar Bozukluk Nedir, Neden Olur? Bipolar Bozukluğun Belirtileri Ve Tedavi Yöntemi...

Bipolar bozukluk her yaşta insanda görülebilen psikolojik bir hastalıktır.

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk kişinin duygularında bozukluk meydana gelmesi ve bu sebep ile kişinin sosyal hayatında, iş hayatında ve benzeri durumlarda hareketlerini tam olarak tamamlayamama ve bu nedenle bu hareketleri sonuca erdirememe durumudur. Bu hastalığa sahip olan kişiler aile hayatında, iş hayatında, okul hayatında ve sosyal hayatlarında çok fazla ve farklı sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. Bu hastalığa sahip olan bireylerin manik atakları ve depresif atakları beklenmedik zamanlarda oluşabilmektedir. En çok 15 ve 35 yaş aralığında ortaya çıkan bu hastalık, bir psikolog veya psikiyatrist tarafından tedavi edilebilmektedir.

Bipolar Bozukluk Neden Olur?

Bipolar bozukluğun birçok farklı nedeni olabilmektedir. Bu hastalık bir genetik yol ile geçebilmenin yanı sıra kişinin hayat tecrübesi içerisinde yaşamış olduğu bazı büyük travmalara bağlı olarak da bunlardan etkilenmesinin sonucu olarak gelişebilir. Genel olarak doktora depresyon şikayeti ile giden insanların çoğunda aslında var olan hastalık bipolar bozukluktur.

Tıp bilimi açısından hala bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, yukarıda belirttiğimiz gibi genetik faktörler veya travmalar sonucu oluştuğu çoğunluk tarafından kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra bu hastalığın bazı tetikleyici unsurları bulunur. Kişinin cinsel istismara veya duygusal istismar uğraması, çok sevdiği birini kaybetmesi gibi benzeri, hayatının çok fazla kötü yönde etkileyen olaylar bu hastalığın oluşumunu tetikleyebilmektedir. Bunun yanında da depresyonun çok uzun süreli olması da bu hastalığın oluşumuna neden olabilmektedir.

Bipolar Bozukluğun Belirtileri

Bipolar bozukluğun birçok farklı belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtilerin en başında kişinin kendisini bir depresyondaymışçasına hissetmesi gelmektedir. Bunlara ek olarak da birçok belirtisi vardır. Uyku bozukluğu, uyku bozukluğu ile gelen çok fazla uyuma veya çok az uyuma isteği, olaylara çok büyük tepkiler verme, normalde olduğundan çok fazla enerjik olma, konsantrasyon kaybı, kişinin cimrileşmesi veya çok fazla para harcama isteği, alkol kullanımında artış, kişinin bazı gerçek olmayan şeylere inanması ve etrafına da bu inandığı şeyleri inandırmaya çalışması, çok fazla konuşma isteği, çevresindeki insanları tahrik etme isteği gibi belirtiler görülür.

Bunların yanında atak dönemlerinde ise; umutsuzluk, karamsarlık, unutkanlık, ölüm düşünceleri, çaresiz hissetme, uyku durumunda çok fazla bozukluk, çok fazla kilo alma veya kilo kaybetme gibi farklı belirtiler de görülmektedir. Bu belirtilerin 2 haftadan uzun sürmesi durumunda kişinin ebeveynlerinin veya yakınlarının bu kişiyi bir psikoloğa veya bir psikiyatriste götürülmesi gerekmektedir.

Bipolar Bozukluğun Tedavisi

Bipolar bozukluğun tedavisi kişide var olan bu hastalığın derecesine göre farklılık göstermektedir. O hastalığa sahip olan bireye hekim tarafından bu hastalığı teşhis etmek için kullanılan bipolar testi yapılmalı ve tanı konduktan sonra kişiye uygun bir tedavi biçimi uygulanmalıdır.

Bu tedavi şekilleri genel olarak eğer henüz başındaysa ve bu hastalığa karşı bir risk varsa koruyucu tedavidir. Ancak hastalık ilerlediyse bu kişiye bipolar bozukluk ilaçları verilerek ilaçla tedavi edilmektedir. Bireyin düzenli olarak psikoterapilere gitmesi de hastalığın kontrol altında tutulması ve azaltılması bakımından önem teşkil etmektedir.

Bipolar Bozukluğu Önlemek İçin Yapılabilecekler

Bipolar bozukluğu önlemek amaçlı, düzenli bir uyku, dengeli, düzenli ve sağlıklı beslenme, stresten ve üzücü durumlardan uzak durmak bu hastalığa yakalanma riskini azaltmaktadır.