Bir Başucu Kitabı: Hamilelik Serüvenim

Başarılı oyuncu ve sunucu Ebru Akel, Kuruçeşme Fumée Restaurant'ta gerçekleşen 'Hamilelik Serüvenim' kitabının heyecanını ve mutluluğunu kültür ve sanat dünyasından dostlarıyla paylaştı. Ebru Akel'in, hayatının en özel dönemine dair deneyimlerini aktardığı 'Hamilelik Serüvenim' kitabının tanıtımı için düzenlenen etkinlikte Nilgün Belgün, Kenan Ece, İpek Karapınar, Indra Taşpınar, Yusuf Güney Ozan Balaban, Deniz Akel ve birçok yakın dostu Ebru Akel'i yalnız bırakmadı.



Ebru Akel'in hamilelik dönemini sağlıklı, keyifli ve enerjik kılmayı sağlayacak önerilere yer verdiği kitabı anne adayları için bir başucu kitabı olma özelliğini taşıyor. Ebru Akel'e, hamilelik güncesini kaleme aldığı 'Hamilelik Serüvenim' kitabında Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, Pilates Eğitmeni Nurkan Akın, Yoga Eğitmeni Seher Mısırlı, Psikiyatr Doktor Ümit Yazman, Doğum Uzmanı Doç. Dr. Arda Lembet ve Modacı Tuvana Büyükçınar Demir eşlik ediyor. Yaratıcı öneriler ve yönlendirmelerle oluşturulan kitapta, Ebru Akel'in dokuz aylık hamilelik dönemine ve sonrasına okur tanıklık ediyor. Samimi ve tempolu bir dille kaleme alınan Hamilelik Serüvenim, her yaştan anne ve anne adayına pratik ve eğlenceli öneriler sunuyor.



Organizasyon boyunca misafirleriyle yakından ilgilenen Ebru Akel, bu özel gününde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına tek tek teşekkür ederek imzalı kitabını paylaştı. Ünlü isimlerin katılım gösterdiği davette kitabın hazırlanış aşamasındaki sürecin anlatıldığı slayt gösterisi de oldukça dikkat çekti. Zeynel Abidin Ağgül ve Devrim Yalçın tarafından çekilen fotoğraflarla hazırlanan filmin müziği Kerem Türkaydın tarafından Ebru Akel için özel bestelendi. April Yayıncılık'ın alt markası Foo Prodüksiyon tarafından yayınlanan kitap Mayıs ayı itibariyle tüm kitapçılarda ve hamilelikseruvenim.com adresinde satışa sunuluyor.