Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Biyokimya Nedir? Biyokimya Testi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?
16.02.2021 - 14:10 |

Biyokimya Nedir? Biyokimya Testi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

İnsanın bedeniyle ilgili bilgi sahibi olması ve karşılaşılan bir sorunda nasıl müdahale etmesi gerektiğini bilmesi elbette önemlidir. Fakat bazı noktalarda insanın bilgisi yetersiz kalabilir ve bu durumda da bilime başvurmak önemlidir. İşte biyokimya da bu noktada devreye girer. Peki, biyokimya nedir? Biyokimya testi ne işi yarar ve nasıl yapılır? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

Biyokimya Nedir? Biyokimya Testi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Biyokimya özellikle insanlarda olmak üzere, hayvanlardaki ve bitkilerdeki en küçük canlı organizmaları bile inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar.

Biyokimya Nedir?

Biyokimya insan, hayvan ya da bitkilerin yapısında bulunan her türlü kimyasal maddenin incelemesini yapan bir bilim dalıdır. Aynı zamanda canlı yaşamı boyunca gerçekleşen tüm kimyasal süreçleri de inceler. Canlı yapılarda var olan tüm maddeler ve bu maddelerin ne işe yaradıklarının, bedenlerde ne gibi fonksiyonları olduğunun tespiti biyokimyanın alanına girer. Yani kısacası biyokimya, canlıların kimyasını inceleyen bir bilim dalıdır.

Biyokimya Testi Ne İşe Yarar?

Biyokimya testleri, vücuttaki madde ve kimyasallarda herhangi bir sorun ya da dengesizlik olup olmadığını görmek için yapılır. Eğer ortada bir sorun ya da dengesizlik varsa, bunun nelere sebep olduğu ve nasıl giderileceği konusunda tespitler yapar. Test sonucunda ortaya çıkan sorunlar varsa eğer, hemen ardından nasıl bir tedavi uygulanması gerektiği konusunda yöntemler geliştirilir. Kan alınarak yapılan biyokimya testinde, tüm kimyasallar kan içerisinde yer aldığı ve vücutta dolaştığı için, vücudun ne durumda olduğuna dair pek çok fikir verir.

Biyokimya Testi Nasıl Yapılır?

Biyokimya testleri genel olarak kan tahlili yoluyla gerçekleştirilmektedir. Gerektiği durumlar idrar örneği alınarak da bu testler yapılabilir. Özellikle gebelik testi, tümörlerin tespit edilmesi gibi durumlarda biyokimya testine başvurulabilir. Eğer bir biyokimya testi yaptırmak istiyorsanız, o zaman herhangi bir hastanenin dahiliye bölümüne başvurmanız gerekmektedir.

Biyokimya testi yapılması gereken hasta çoğu zaman bir hematoloji laboratuvarına gönderilir. Hematoloji kan bilimidir. Bu laboratuvarda hastanın gerekli miktarda kanı alındıktan sonra incelemeye gönderilir ve biyokimya test sonuçlarını çıkması beklenir.

Biyokimya Test Sonuçları Ne Kadar Sürede Çıkar?

Test sonuçlarının çıkma süresi testi nerede yaptırdığınıza ve yaptırdığınızın kurumun yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Fakat genel olarak bakıldığında öğlen saat 12:00'den önce yapılan testlerin sonuçları aynı gün içerisinde çıkarken, 12.00'den sonra yapılan testlerin sonuçları ise genelde ertesi gün çıkmaktadır. Eğer testinizi özel bir hastanede yaptırdıysanız bu süre daha da kısalabilir. 

Biyokimya Testi Hangi Konularda Bilgi Verir?

Biyokimya testinin normal kan tahlilinden bazı farkları bulunmaktadır. Biyokimya testinde kan daha detaylı incelenir ve vücutta var olan tüm dengesizlikler bu test sonucunda ortaya çıkar. Biyokimya testi istendiğinde, bu genellikle şu hastalıkların tespiti için olmaktadır:

Hormonal bozukluklar (metabolik ve endokrin bozukluklar),

Kanın onkotik basıncı ve kandaki albumin miktarı,

Pankreas fonksiyonları,

Kolesterol,

Şeker hastalıkları ile ilgili durumlar,

Açlık kan şekeri değerlerinin tespit edilmesi,

Billirubin miktarı, karaciğer ve safra kesesi fonksiyonları,

Vücudun su dengesi ve elektrolit değerlendirmesi,

Metabolizma değerlendirmeleri,

Koroner kalp rahatsızlıklarının tespit edilmesi,

Serum demir düzeyinin değerlendirilmesi,

Hemoglobin, kan kaybı ya da anemi gibi durumların değerlendirilmesi,

Kalsiyum, potasyum ve fosfor miktarlarının tespiti.



Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz. Akşam saatlerinizi daha hareketli geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Geçmişte kalan ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Bazı konuları gözden geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam için yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde alternatif planlar olacaktır. Kendinizi akışa bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize yönlenmeniz sizi daha rahat hissettirebilir. İkili ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin. Yakın çevre ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız değişikliklerden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Daha kontrollü olmalıyız. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden Rinoplasti Yapılmalıdır?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen içeren besinler
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaKök hücreniz ile yıllara meydan okuyun
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorBotoks hakkında merak edilen sorular ve cevaplar
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluFekal inkontinans nedir?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaHayatım roman olur
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYeni alışkanlıklara doğru
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanHayatı kolaylaştırın!
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarCildinizin güzellik iksiri: İksir 715
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

Şakak Nedir, Vücudun Neresidir? Şakaklarda Ağrı Neden Olur?

Şakak Nedir, Vücudun Neresidir? Şakaklarda Ağrı Neden Olur?

En Çok Yaşanan Uyku Problemleri Nelerdir? Uyku Sorunları İçin Hangi Doktora Gidilir?

En Çok Yaşanan Uyku Problemleri Nelerdir? Uyku Sorunları İçin Hangi Doktora Gidilir?

Hepatit A Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit A Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hepatit A Nedir, Nasıl Bulaşır? Hepatit A Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet