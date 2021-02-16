Biyokimya Nedir? Biyokimya Testi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Biyokimya özellikle insanlarda olmak üzere, hayvanlardaki ve bitkilerdeki en küçük canlı organizmaları bile inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar.

Biyokimya Nedir?

Biyokimya insan, hayvan ya da bitkilerin yapısında bulunan her türlü kimyasal maddenin incelemesini yapan bir bilim dalıdır. Aynı zamanda canlı yaşamı boyunca gerçekleşen tüm kimyasal süreçleri de inceler. Canlı yapılarda var olan tüm maddeler ve bu maddelerin ne işe yaradıklarının, bedenlerde ne gibi fonksiyonları olduğunun tespiti biyokimyanın alanına girer. Yani kısacası biyokimya, canlıların kimyasını inceleyen bir bilim dalıdır.

Biyokimya Testi Ne İşe Yarar?

Biyokimya testleri, vücuttaki madde ve kimyasallarda herhangi bir sorun ya da dengesizlik olup olmadığını görmek için yapılır. Eğer ortada bir sorun ya da dengesizlik varsa, bunun nelere sebep olduğu ve nasıl giderileceği konusunda tespitler yapar. Test sonucunda ortaya çıkan sorunlar varsa eğer, hemen ardından nasıl bir tedavi uygulanması gerektiği konusunda yöntemler geliştirilir. Kan alınarak yapılan biyokimya testinde, tüm kimyasallar kan içerisinde yer aldığı ve vücutta dolaştığı için, vücudun ne durumda olduğuna dair pek çok fikir verir.

Biyokimya Testi Nasıl Yapılır?

Biyokimya testleri genel olarak kan tahlili yoluyla gerçekleştirilmektedir. Gerektiği durumlar idrar örneği alınarak da bu testler yapılabilir. Özellikle gebelik testi, tümörlerin tespit edilmesi gibi durumlarda biyokimya testine başvurulabilir. Eğer bir biyokimya testi yaptırmak istiyorsanız, o zaman herhangi bir hastanenin dahiliye bölümüne başvurmanız gerekmektedir.

Biyokimya testi yapılması gereken hasta çoğu zaman bir hematoloji laboratuvarına gönderilir. Hematoloji kan bilimidir. Bu laboratuvarda hastanın gerekli miktarda kanı alındıktan sonra incelemeye gönderilir ve biyokimya test sonuçlarını çıkması beklenir.

Biyokimya Test Sonuçları Ne Kadar Sürede Çıkar?

Test sonuçlarının çıkma süresi testi nerede yaptırdığınıza ve yaptırdığınızın kurumun yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Fakat genel olarak bakıldığında öğlen saat 12:00'den önce yapılan testlerin sonuçları aynı gün içerisinde çıkarken, 12.00'den sonra yapılan testlerin sonuçları ise genelde ertesi gün çıkmaktadır. Eğer testinizi özel bir hastanede yaptırdıysanız bu süre daha da kısalabilir.

Biyokimya Testi Hangi Konularda Bilgi Verir?

Biyokimya testinin normal kan tahlilinden bazı farkları bulunmaktadır. Biyokimya testinde kan daha detaylı incelenir ve vücutta var olan tüm dengesizlikler bu test sonucunda ortaya çıkar. Biyokimya testi istendiğinde, bu genellikle şu hastalıkların tespiti için olmaktadır:

Hormonal bozukluklar (metabolik ve endokrin bozukluklar),

Kanın onkotik basıncı ve kandaki albumin miktarı,

Pankreas fonksiyonları,

Kolesterol,

Şeker hastalıkları ile ilgili durumlar,

Açlık kan şekeri değerlerinin tespit edilmesi,

Billirubin miktarı, karaciğer ve safra kesesi fonksiyonları,

Vücudun su dengesi ve elektrolit değerlendirmesi,

Metabolizma değerlendirmeleri,

Koroner kalp rahatsızlıklarının tespit edilmesi,

Serum demir düzeyinin değerlendirilmesi,

Hemoglobin, kan kaybı ya da anemi gibi durumların değerlendirilmesi,

Kalsiyum, potasyum ve fosfor miktarlarının tespiti.





