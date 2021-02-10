Boğaz reflüsüne ne iyi gelir? Hangi bitki ne kadar sürede iyileştirir?

Boğaz reflüsü, kişiye son derece rahatsızlık hissettiren sağlık sorunları arasında öne çıkmakta olup kişilerin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.



Boğaz Reflüsüne Ne İyi Gelir?



Boığaz reflüsü sorunun bitmesi ve kişinin iyileşmesi için her gün düzenli olarak sebze tüketimi büyük önem taşımaktadır. Çünkü sebzeler sahip oldukları doğal alkali özellikleri sayesinde mide asiditesini dengeleyici bir etki yaratır.



Çünkü " Larengofarengeal Reflü" olarak da isimlendirilmiş olan boğaz reflüsü, mide asidinin boğaz bölgesine, ses tellerine ve geniz bölgesine kaçışı ile ortaya çıkmaktadır. Boğaz reflüsü, bilinen mide reflüsünden farklı olarak ağıza acı sıvı tadı gelmesi, ekşime, göğüste yanma şikayetleri söz konusu olmaksızın boğaz bölgesinde gelişen bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.



Bu noktada sağlıklı beslenmek ve bol miktarda taze sebze tüketimi boğaz reflüsüne iyi gelen önemli bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü sağlıklı yaşamda taze sebze ve meyve tüketiminin önemi çok büyüktür.



Boğaz Reflüsünü Hangi Bitki Ne Kadar Sürede İyileştirir?



Doğada boğaz reflüsünü iyileştirici etkiye sahip çeşitli bitkiler bulunmaktadır. Bunlar arasında;



- Ihlamur bitkisinin çayı yapılarak tüketildiğinde boğazı yumuşatarak rahatlatır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

- Melisa bitkisinin düzenli olarak tüketildiğinde boğazı rahatlatıcı bir etki yaratarak iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı sağlar.

- Papatya bitkisinden yapılarak içilen çay boğazı hem rahatlatıcı hem de yumuşatıcı etki yaratacağından iyileşme sürecini normalde olduğundan daha kısa bir süreye çeker.

- Rezene bitkisinin çayı içildiğinde hem mideyi hem de boğazı rahatlatıcı bir etki yaratır. Bu sayede boğazda oluşan bu sağlık sorunun düzelmesine önemli etki sunar.

- Yasemin bitkisinin çayının düzenli olarak tüketildiğinde boğazda oluşan reflü sorunun normalde olduğundan çık daha kısa sürede düzelmesini sağlayan bir etki ortaya koyar.



Boğaz Reflüsünden Kurtulmak İçin Neler Yapılabilir?



Son derece ciddi bir sağlık problemine dönüşebilen boğaz reflüsünden kurtulmak için yapılabilecek bazı önemli hususların varlığı söz konusudur. Bunlar;



- Sağlıklı beslenmek için sağlıklı gıdaları tütmeye özen göstermek,

- Sigara ve alkolden uzak durmak,

- Kahve ve çikolata gibi gıdaları gereğinden fazla tüketmemeye dikkat etmek,

- Yemeklerden hemen sonra yatış pozisyonuna geçmekten kaçınmak,

- Portakal, salça, limon, kola, ketçap, mandalina gibi asit içeriği yüksek olan besinlerin tüketiminden kaçınmak,

- Mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışmak,

- Yatarken başı mümkün olduğunca yükseltilmiş olan bir yastığa koymak.