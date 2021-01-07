Boğazdaki balgam nasıl geçer? Evde balgam söktürücü doğal yollarla nasıl yapılır?

Balgam genelde boğaz kısmına yapışır ve nefes almayı ve konuşmayı zorlaştırır. Ayrıca yutkunurken de rahatsızlık hissi verir. Öksürürken hırıltılı sesler çıkmasına neden olan balgamı doğal ve bitkisel yöntemler ile kurutmak da mümkündür.



Boğazdaki balgam nasıl geçer?



Boğazda oluşan balgamda yapılması gereken şeylerden biri bir doktora danışmaktır. Doktorların uyguladığı tedavi yöntemlerine göre verilen ilaçlar kullanılmalıdır. Bunlar dışında evlerde uygulanabilecek bazı doğal yöntemler bulunmaktadır.



Bunlardan birisi de bal, zencefil ve acı biber karışımıdır. Bunun için yemek kaşığı elma sirkesi ve limon suyu ile birlikte yemek kaşığı bal ve yemek kaşığı zencefil tozu yanında yarım yemek kaşığı acı biber tozu karıştırılmalıdır. Kaynatılan bu karışım krem kıvamına gelince günde 2 yemek kaşığı tüketilebilir.



Diğer bir yöntem ise bal ve soğan kürüdür. Yine 2 yemek kaşığı elma sirkesi, gram soğan ve yarım bardak bal bir kap içerisinde karıştırılmalıdır. 1 veya 2 gün beklettikten sonra günde 1 veya 2 kaşık tüketilebilir.



Evde balgam söktürücü doğal yollarla nasıl yapılır?



Balgam genellikle kış mevsimin gelmesi ile bazı hastalıklarda oluşan bir durumdur. Kişileri oldukça rahatsız eden balgamı evde bazı bitkiler ile yok etmek mümkündür. Balgam sökücü bitkiler şunlardır:



- Anason bitkisinin içerisindeki bileşenler mukus oluşumunu engeller.

- Okaliptus bitkisi ferahlığı ile solunum yollarındaki tıkanıklığa iyi gelmektedir. Balgam sökücü özelliği bulunur. Bu nedenle kaynar suyun içerisinde okaliptus yağını dökerek buharı ile rahat nefes alabilirsiniz.

- Tarçın boğazı rahatlatan ve balgam temizleyen bir tozdur.

- Balgamı olan kişilerde adaçayı ve çay ağacı çayı da önerilir.



Balgam söktürücü bitkiler nelerdir?



Günlük hayatta kullandığımız pek çok besinin balgam sökücü özelliği bulunmaktadır. Özellikle pek çok sebze ve meyvede balgam sökücü özelliği bulunmasından dolayı tüketilmesi çok önemlidir. Balgam sökücü besinler şunlardır:



- Patates

- Kabak

- Muz

- Balık ürünleri

- Yumurta

- Süt

- Karnabahar

- Kuşkonmaz

- Sarımsak

- Soğan

- Ananas

- Mandalina

- Greyfurt

- Çorba çeşitleri

- Kırmızı veya beyaz et