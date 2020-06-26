Bölgesel yağlanmanın en büyük nedeni nedir?

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Bugün Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız gündeminizi etkiyebilir. Sabah saatlerinde çalışma konularınızla ilgili engellerle karşılaşabilirsiniz. Gün içinde sıkı bir plan programla işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde hassasiyetler oluşabilir. Uğraştığınız konularda çok fazla çaba sarf ettiğinizi hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız tarz işlere yönelebilirsiniz. Sabah saatlerinde bu konularda engellerle karşılaşsanız da günün ilerleyen saatlerinde akıcı enerjiler söz konusu. İşlerinizde risk almaya yatkınsınız. Öğlen saatlerinde etkiye daha açık olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Zihinsel hareketin yoğun olduğu bir gündesiniz. Çalışma hayatınızdaki yazışma ve konuşmalar sizi yorabilir. Sabah saatlerinde akmayan konular, ilerleyen saatlerde rahatlayacaktır. Öğleden sonra hassasiyetler artabilir. Çevrenizdeki insanların işleri için kendinizi yıpratmamaya çalışın. Aşırı fedakârlıktan kaçınmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Emek harcadığınız konularla ilgili sabah saatlerinde engellerle karşılaşabilirsiniz. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekler var. Bu işlerinizi biraz kolaylamanıza yardımcı olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelmek size daha iyi gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak isteseniz de sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara emek harcayacağınız bir gündesiniz. İlişkilerde fedakârlıklar söz konusu olabilir. Hassasiyet yaşadığınız konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bilemediğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. Gizde kalan olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Kendinizi olan olaylara karşı fazla feda ettiğinizi hissedebilirsiniz. Hassasiyetler geliştirebileceğiniz zamanlar var. İç sesinizi dinlemeniz işlerinizi kolaylaştırabilir. Farkında olmadığınız olaylara karşı etkiye açık olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecekle ilgili beklentilerinizi gerçekleştirmek için bugün emek harcamanız gerekebilir. Çalışma konularınız gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedeceğiniz durumlar olabilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak gününüzü renklendirebilir. İşten gelen destekler rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma odaklı bir gündesiniz. İş hayatınızdaki konular bugün sizi yorabilir. Üstleriniz ve hizmet aldığınız kişiler arasında kalabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündemde olabilir. Devletle ilgili işlerinizi halletmek isterseniz öğleden sonraki saatler daha uygun olabilir. Hassasiyetinizin yüksek olduğu zamanlar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgileniyorsanız çalışmalarınızla daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. İş arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Çalışmanın sizi çok daha iyi yerlere götüreceğini hissedebilirsiniz. Bütünü anlayabilmek için daha fedakâr davranabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Endişe duyduğunuz konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para durumlarına karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde işlerinizin engellendiğini hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı enerjiler var. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda hassas dengeler oluşabilir.Devamını Oku Devamını Oku