Bölgesel yağlanmanın en büyük nedeni nedir?
Bölgesel yağlanmanın genetik faktörlere, beslenme, yaşam alışkanlıkları, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklara bağlı olduğu bilinmektedir. Dr. Ayşen Bilge Sezgin; karın ve bel, basen, kalça ve göbek gibi bölgelerde oluşan bölgesel yağlanmanın nedenleri hakkında bilgi verdi.
Yağlanma genetik faktörlere, beslenme, yaşam alışkanlıkları, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklara bağlı olabilir. Belirli bölgelerde istenmeyen yağların toplanmasına lipodistrofi adı veriliyor.
Basen, kalça ve göbek gibi bölgelerde daha çok genetik olarak yağ birikimi yaşanıyor. Karın ve bel çevresinde ise genellikle metabolik veya hormonal etkenlere bağlı fazla yağ birikimleri oluşuyor.
Doğum ve doğum sonrası nedenlerden, hareketsiz yaşamdan kaynaklı nedenlerden de bölgesel yağlar oluşabilir.
Genetik beslenme, hareketsizlik, ani kilo kayıpları,vitamin ve protein dengesinin korunamaması gibi faktörlerle hem yağ dokusunda girinti çıkıntı, orantısızlıklar, hem de bağ dokusunun gevşemesi sonucu oluşan görüntüler ortaya çıkar. Bu görüntüye 'selülit' adı verilir.
Ligamentlerin bozulması neticesinde sarkma ve gevşeklik oluşabilir.