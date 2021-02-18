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18.02.2021 - 14:07 |

Bpm Nedir? Bpm Kalp Hızı, İdeal Nabız Kaç Olmalıdır?

BMP, kısacası nabız hızı demektir ve halk arasında da böyle bilinir. Nabız, bpm nedir sorusunun en kolay cevabı, kalbin 1 dakika içinde kaç defa kasılıp gevşediğidir. Bu sayı, el bileği, şakak, kasık gibi bölgelerden ölçülebilen bir sayıdır. Birçok nedene bağlı olaya göre değişen bpm kaç olmalıdır, nedir ve kalp hızı kaçtır sorularının cevaplarını derledik.

Bpm Nedir? Bpm Kalp Hızı, İdeal Nabız Kaç Olmalıdır?
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Nabız herkesten herkese değişebilen, yaş, cinsiyet, fiziki nedenler gibi nedenlerde değişebilen bir durumdur. Strese bağlı olarak da değişir.

 BPM Hızı Kaç Olmalıdır?

 Nabızlar dolgun ve ritmik vuruşlardır. Pek çok nedene bağlı olarak değişir. Normal nabız değeri kişiden kişiye değişir ve farklılık gösterir. Ancak bu durum belirli bir aralıkta olması gerekir. Yetişkin bir insanda, aynı zamanda sağlıklı bir insanda dakikada olan kalp atış hızı 60-100 aralığındadır. Uzun zaman spor yapan insanlar nabız seviyesinde 45-60'a kadar düşüş yaşayabilir. Kalp atışı hareket halinde değil iken, dinlenir halde iken ne kadar düşükse durum o kadar iyi demektir.

 Nabız atım sayısı normalde olduğundan fazla olduğu takdirde kalp krizi hatta felç gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Atım sayısı dakikada 50-70 arasında ise çok iyi, 70-85 arasında ise normal, 85 ve üzeri ise de yüksek nabız olduğu söylenebilir. Herhangi bir şikayet olmasa bile dinlenirken ya da oturur pozisyonda iken nabız ölçülmesi gerekir. Düşük ya da yüksek çıktığı takdirde doktora başvurulması gerekir.

 Eğer atım hızını etkileyen nedenler yoksa ve kişi kendini halsiz, yorgun, baş ağrısı ve baş dönmesi hissediyorsa da hekime başvurulması önemlidir. Yüksek nabız da risk oluşturan bir durumdur. Bu durum genellikle duygusal ve fiziksel değişiklikler sonucunda seyir eder. Sonrasında bu durum geçtikten sonra normal haline döner. Sigara kullanımı ve kansızlık (anemi) nabzı yükselten nedenler arasında yer alır. Sigara bırakımından yaklaşık 6 ay sonra nabız daha düşük seviyelere iner ve bu gayet normal bir durumdur.

 BPM Kalp Hızı Nedir ve Neye Göre Değişir?

 Nabız özellikle erişkinler düzenli halde olmalıdır. Erkeklerde kadınlara göre daha kalp atım hızı daha fazladır. Diğerleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  1. Yeni doğanda atım hızı alt değeri 70 ve ortalama 125 olmalıdır. 
  2. 12 ay-2 yaş aralığında atım hızı alt değer 80 ve ortalama 100 olmalıdır.
  3. 10-12 yaş aralığında atım hızı alt değer 70 ortalama ise 90 olmalıdır.
  4. 14-16 yaş aralığında atım hızı alt değer 60 ortalama ise 80 olmalıdır.
  5. 18 yaş ve üzerinde atım hızı alt değer 60 ortalama 80 olmalıdır.
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