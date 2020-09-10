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10.09.2020 - 03:28 |

British Shorthair Özellikleri Nelerdir? Yavru Blue Point İngiliz Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

British Shorthair dünya genelinde en çok bilinen kedi türlerinin başında geliyor. Türkiye'de ''İngiliz Kedisi'', dünya genelinde ise ''Blue Point'' ismiyle bilinir. Tarihi, Roma İmparatorluğuna dayandığı için en eski kedi ırklarından biri olarak kabul edilir. British shorthair kedisinin fiziksel ve karakter özellikleri nelerdir, bakımı nasıl yapılır? Sizin için araştırdık.

British Shorthair Özellikleri Nelerdir? Yavru Blue Point İngiliz Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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Bu kedilerin kökeni Mısır olsa da İngilizler tarafından Avrupa'ya getirildiği için ''İngiliz'' ismini almıştır. Kısa tüylü olanlarına ''shorthair'', uzun tüylü olanlarına ise ''longhair'' denir. Ülkemizde de çok sevilen değerli bir kedi türüdür.

British Shorthair Özellikleri Nelerdir?

Sık sık İran kedisi ile karşılaştırılan British Shorthair katıldığı birçok yarışmada 1. oldu. Avrupa dışında Mısır, Hindistan gibi ülkelerde de oldukça popülerdir. İran kedilerinden en büyük farklı kucağa alınmaktan hoşlanmamalarıdır. Sevgisini sürtünerek ve kendine özgü sesler çıkararak belli ederler.

British Shorthair Karakter Özellikleri

Karakter özellikleri İran kedileri ile neredeyse tamamen aynıdır. Uysal bir kedi olan British Shorthair yaramazlık yapmaz. Miskin bir yapıya sahip olduğu için oyuna da çok düşkün değildir. Kendisine ilgi gösterilmesinden hoşlanır ve bunu çıkardığı seslerle belli eder. Diğer kedi türlerinin aksine evde tek başına kaldığında ortalığı dağıtmaz. Çocuklarla arasının iyi olması ailelerin British Shorthair beslemesinde en önemli etkendir. Kolay kolay kavga etmez ve diğer ev hayvanlarıyla da iyi geçinir.

Pencere kenarından dışarıyı izlemeyi sevse de dışarı çıkma konusunda çok istekli değildir. Özgürlüklerine fazlasıyla düşkün oldukları için tasmadan hoşlanmazlar. Her tasma takıldığında ses çıkarıp rahatsız olduklarını belli ederler.

British Shorthair Fiziksel Özellikleri

En ayırt edici fiziksel özelliği, kafasının geniş olmasıdır. Kulak uçlarının ve yüzünün oval olması, bu kedilerin çok daha sevimli görünmesini sağlıyor. Yetişkin erkekler 10 kiloya kadar çıkabilir. Yetişkin dişilerin ortalama ağırlığı ise 6 -7 kilo aralığındadır. İştahlı bir yapıya sahip olan Britist Shorthair'in beslenmesine dikkat edilmelidir. Fazla mama verildiğinde obezite riskleri yükselir. Fiziksel olarak olgunlaşma süreçleri kediden kediye değişkenlik gösterir. Ancak diğer kedilerle mukayese edildiğinde olgunlaşmaları (3- 5 yıl arası) uzun sürer.

Tüyleri kısa olmasına rağmen kalındır. Bu nedenle sıcaktan hoşlanmazlar. Bahar ve yaz aylarında biraz daha fazla uyurlar. British shorthair türü kediler genelde kül renkli olurlar. Mavi de yaygın görülen bir renk olduğu için bazı yerlerde Blue Point adıyla bilinirler. Ortalama yaşam süresi 15 - 17 yıldır. Ancak iyi bakılan bir İngiliz kedisi 20 -21 yıl yaşayabilir.

British Shorthair Bakımı

British shorthair, en kaslı kedilerden biridir. Kas yapısını korumak adına protein ağırlıklı beslenmeleri gerekir. Sık sık hareket ettirilmez ise zaman içerisinde kilo alabilir ve iç organlarında yağlanma görülür. İngiliz kedilerinin yatkın olduğu iki hastalık vardır. Bunlardan ilki Hemofili B'dir. Bir tür kanama bozukluğu olan Hemofili B, sadece DNA testi ile teşhis edilebilir. Bu nedenle İngiliz kedilerinin yılda bir ya da iki kez sağlık taramasından geçirilmesi tavsiye edilir. Diğer hastalık ise ''Hypertrophic Cardiomyopathy'' adındaki kalp hastalığıdır. Özellikle 10 - 12 yaşından sonra görülme riski daha fazladır.

İngiliz kedileri genelde miskinlik yapmayı, uyumayı ve etrafı seyretmeyi sever. Sahipleri top ve lazer gibi oyuncaklar ile ilgilerini çekerek kedilerine egzersiz yaptırmalıdır. British shorthair türü kedilere somonlu ve tavuklu kuru mama dışında, ödül yemeği olarak çiğ balık ve yaş mama verilebilir. Yavru kediler ise Blue Point kediler için özel olarak üretilmiş mamalarla beslenebilir. Bu mamalar vitamin ve protein açısından zengindir. Kedilerin daha hızlı gelişmesini sağlar.

 

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