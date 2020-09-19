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HaberlerAstroloji Haberleri Bu hafta oldukça test edici koşullar var
19.09.2020 - 00:00 |

Bu hafta oldukça test edici koşullar var

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta oldukça test edici koşullar var
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Sonbahar geldi. 22’sinde Güneş Terazi burcuna ilerliyor ve bu hafta oldukça test edici koşullar var. İletişimi, görüşmeleri ve hareketi anlatan Merkür, Mars ve Satürn ile T-kare açı içinde görülüyor. Bu nedenle 22-25 Eylül günleri arasında çok daha bilinçli hareket etmeliyiz. Dikkatsiz davranırsak bu günlerde iletişimde engeller, kısıtlamalar ve aynı zamanda çatışmalar içinde olabiliriz. Kazalara ya da tartışmalara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Eğer üzerinde tartıştığımız, karşıtlık yaşadığımız konular ya da görüşmeler içinde isek fazladan uyanık davranarak, öfkemize kurban olmamaya dikkat etmeliyiz. 24’ü civarında bizi fiziksel açıdan geren, yoran koşullar ya da karşıtlıklar yaşanabilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

20 Eylül Pazar

Kendimizi güvende hissetmediğimiz durumlar olabilir. İlişkilerimizde tepkisel olabiliriz.

21 Eylül Pazartesi

Koşullar kolay olmasa da kararlılık göstererek pek çok engeli aşabiliriz.

22 Eylül Salı

Daha fazla hareket ve iletişim içindeyiz. Kendimizi geliştirebileceğimiz fırsatlar var.

23 Eylül Çarşamba

Bugün görüşlerimizde daha sakin kalmaya bakalım. Aşırı ısrar yüzünden sıkıntılar, şanssızlıklar yaşayabiliriz.

24 Eylül Perşembe

Çaba ve ciddiyet içindeyiz. Bugün gayret göstermek ve engelleri aşmak için uzun vadeli düşünmek durumundayız.

25 Eylül Cuma

Özellikle işle ilgili konularda bazı engeller var. Daha stratejik davranmak ve kontrollü olmak gerekiyor.

26 Eylül Cumartesi

Işıkların uyumu daha akıcı ve zihinsel açıdan verimli olabileceğimiz fırsatlara işaret ediyor.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Ay yanan yolda ilerlemekte. Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha hevesli ve girişken olabilirsiniz. Aşkta heyecan ve yeniliklere daha açıksınız, hayatın olumlu yönlerine odaklanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay yanan yolda ilerlerken tartışma yaratabilecek durumlara dikkat edilmeli. Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Kontrol edilmesi zor durumlar olabilir. Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular için yeni nedenler bulabilirsiniz. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay yanan yolda ilerlerken daha sakin düşünmelisiniz. Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Herkesin dikkatini çekebileceği adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir. Yeni şeyler öğrenmeye açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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