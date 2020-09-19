Bu hafta oldukça test edici koşullar var
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Sonbahar geldi. 22’sinde Güneş Terazi burcuna ilerliyor ve bu hafta oldukça test edici koşullar var. İletişimi, görüşmeleri ve hareketi anlatan Merkür, Mars ve Satürn ile T-kare açı içinde görülüyor. Bu nedenle 22-25 Eylül günleri arasında çok daha bilinçli hareket etmeliyiz. Dikkatsiz davranırsak bu günlerde iletişimde engeller, kısıtlamalar ve aynı zamanda çatışmalar içinde olabiliriz. Kazalara ya da tartışmalara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Eğer üzerinde tartıştığımız, karşıtlık yaşadığımız konular ya da görüşmeler içinde isek fazladan uyanık davranarak, öfkemize kurban olmamaya dikkat etmeliyiz. 24’ü civarında bizi fiziksel açıdan geren, yoran koşullar ya da karşıtlıklar yaşanabilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
20 Eylül Pazar
Kendimizi güvende hissetmediğimiz durumlar olabilir. İlişkilerimizde tepkisel olabiliriz.
21 Eylül Pazartesi
Koşullar kolay olmasa da kararlılık göstererek pek çok engeli aşabiliriz.
22 Eylül Salı
Daha fazla hareket ve iletişim içindeyiz. Kendimizi geliştirebileceğimiz fırsatlar var.
23 Eylül Çarşamba
Bugün görüşlerimizde daha sakin kalmaya bakalım. Aşırı ısrar yüzünden sıkıntılar, şanssızlıklar yaşayabiliriz.
24 Eylül Perşembe
Çaba ve ciddiyet içindeyiz. Bugün gayret göstermek ve engelleri aşmak için uzun vadeli düşünmek durumundayız.
25 Eylül Cuma
Özellikle işle ilgili konularda bazı engeller var. Daha stratejik davranmak ve kontrollü olmak gerekiyor.
26 Eylül Cumartesi
Işıkların uyumu daha akıcı ve zihinsel açıdan verimli olabileceğimiz fırsatlara işaret ediyor.