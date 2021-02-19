Bulimia Nervoza Hastalığı Nedir? Bulimiya Hastalığına Ne İyi Gelir, Nasıl Tedavi Edilir?

Hastalığa sahip olan kişiler; stresli ve kendini iyi hissetmediği anlarda ya da diyetlerden sonra fazla açlık duygusuyla yemek yedikten sonra, rahatlama yaşarlar. Ancak daha sonra suçluluk hissedip yenilen tüm yiyecekleri geri çıkarırlar. Hastalıklı kişilerde; alkol bağımlığı ve uyuşturucu madde kullanımı görülebilir.

Bulimia Nervoza Hastalığı Nedir?

Bulimia nervoza; ciddi şekilde hayati risklere neden olacak bir yeme bozukluğu olarak belirtilebilir. Bulimia hastaları genel olarak, gizli gizli ve çok yerler. Bu yeme ataklarından sonra aldıkları kalorilerden kurtulmaya çalışırlar. Bulimia hastaları açısından fazlaca alınan kalorilerden kurulmak için çok farklı metotlar kullanılabilir. Örnek olarak; aşırı yemek yedikten sonra sürekli kusma metodu seçilebilir. Bunun dışında kilo kaybı takviyeleri, idrar açıcıları, lavmanlar ya da laksatiflerden faydalanarak, bunlar kötüye kullanılabilir. Sıkı diyet, oruç ya da aşırı egzersiz gibi kilo alımının alınmasını önleyeceği düşünülen başka yolların da tercih edildiği görülmüştür.

Bulimia hastası kişiler; genel olarak kendi vücut biçimlerine ve kilolarına takıntılı bir yaklaşımı sergilerler. Kişi, sahip olduğu kusurlar adına kendisine sert ve ciddi önyargılarla yaklaşabilir. Bu durum yalnızca yemekle değil, kişinin nasıl göründüğüyle alakalı şekilde de olduğu için kişinin bu durumun üstesinden tek başına gelmesi zordur. Fakat etkili tedavi süreci, kişinin kendisi hakkında daha iyi görüşleri düşünmesine, sağlıklı yemek yeme alışkanlıklarını benimsemesine yardımcı olacaktır.

Bulimiya Hastalığına Ne İyi Gelir?

Bulimia hastalığını önlemenin net bir yolu bulunmamaktadır. Fakat bireyin daha zararlı davranışlar sergilememesi adına sağlıklı davranışlara ya da alanında uzman birine yönlendirmek gerekir. Bunun adına atılacak türlü adımlar bulunur. İlk önce ebeveynlerin, çocuklarının gerçekçi ve sağlıklı vücut imajı düşüncesi oluşturmaları gerekir. Çocuklarının vücut ölçüleri her ne olursa olsun, kendilerine başka yollardan güvenmeleri için desteklemeleri önemlidir.

Evde kilo hakkında konuşmak yerine, sağlıklı yaşam stiline odaklanmak ve bu konuya ilişkin adım atmak oldukça önemlidir. Bununla beraber; oruç tutma, kilo kaybı takviyeleri, müshil gibi ilaçlardan yararlanma metotları ile sağlıksız bir şekilde kilo kontrolü sağlayan diyet planlarından kaçmak gerekir. Bilhassa fazla yiyeceğin vücuttan atılması adına kusmadan yararlanma düşüncesinden kaçmak oldukça önemlidir.

Sürekli stresten ve gerginlikten uzak, huzurlu sofralarda yemek yenilmesine dikkat etmek gerekir. Aile hekimine başvurmak, gözlemlerinden faydalanmak ve yeme bozukluğunun erken evrelerini belirlemek ve gelişimini önlemeye destek olmak adına önemlidir. Yakınlarında yeme bozukluğuna işaret eden biçimde beslenme problemlerinin varlığını gören kişiler, bu konu hakkında yakınlarıyla destekleyici bir biçimde konuşmayı planlamalıdır.

Bulimiya Nervoza Nasıl Tedavi Edilir?

Bulima nervoza gibi yeme bozukluklarının tedavisi oldukça zordur. Bu durumlarda mümkün olabildiğince çabuk uzman yardımı alınmalıdır. En iyi tedavi metodu; psikolojik, tıbbi ve beslenme konsültasyonunu içermiş bir kombine çalışmayla gerçekleştirilmelidir. Anoreksialı birey, yardıma ihtiyaç duymadığına inanır.

Bulimia hastalığına sahip kişi ise problemin farkındadır ancak yeniden kilo alma korkusuyla tedaviyi reddeder. Tedavi sürecinin birkaç aydan, birkaç seneye kadar sürdüğünü belirtmek oldukça önemlidir. Fakat tedavi sonrasında yeniden ortaya çıkması, kişi için bir problem olmaya devam etmektedir. Bulimia nervoza hastalığının tedavi edilebilmesi için, uzman bir doktora görünmek oldukça gereklidir.