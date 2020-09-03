Burçin İsminin Anlamı Nedir? Burçin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe kökenli isimler arasında yer alan Burçin isminin anlamı geyik ve dişi geyik olarak geçiyor. Türkiye’de sıkça kullanılan isimler arasında yerini almıştır. Ülkemizde yaklaşık 100 binden fazla Burçin ismi bulunuyor.



Burçin Ne Demek?



Burçin ismi unisex yani kız ve erkek çocuklar için kullanılabilmektedir. İsmin renkleri mavi ve pembedir. Burçin isminin özelliklerine baktığımızda bu kişilerin oldukça duygusal olmaları ortak özelliklerindendir. Daha çok içe kapanık bir hayat yaşasalar bile kavga ve gürültüyü sevmezler. Ev ve aile hayatına düşkün olmakla birlikte çevresindeki dostları ile oldukça iyi anlaşmaya çalışırlar. Burçin ismine sahip olan kişilerin negatif yönleri ise içe kapanık olmalarından kaynaklanan iletişim sorunudur. Bu nedenle kendilerinin iyiliği için daha fazla iletişim kurmaları gerekmektedir.



İş yaşamında çok fazla dikkatli ve çalışkan olmaktadırlar. Ancak her ne kadar çalışkan olsalar bile işlerinden kısa süre içerisinde sıkılabilirler. Merhamet konusunda oldukça iyi insanlardan birisi olan Burçin isimli kişiler, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmek için kendilerini yorarlar. Karar verme konusunda zayıf olan bu kişiler, hayatında zevkine ve rahatlığına oldukça düşkün olarak tanınırlar.



Burçin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Yeni kucaklarına aldıkları bebeklerini sevmenin telaşındayken, aile bireyleri aynı zamanda çocuğa ne isim koyacaklarını düşünmektedir. Ciddi tartışmaların da yaşanabileceği bu durumda, çocuğuna Burçin ismini düşünen kişilerin ilk dikkat ettikleri nokta Burçin isminin Kur’ an da geçip geçmediği konusudur. Burçin ismi Kur’ an-ı Kerim’in hiçbir ayetinde geçmiyor. Ancak din açısından Burçin ismini koymakta herhangi bir problem bulunmuyor.