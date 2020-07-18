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18.07.2020 - 15:49 |

Burçlar değişiyor mu? '13 Burç' diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!

NASA’nın açıkladığı ileri sürülen "burç değişikliği" konusunu, ünlü Dr. Astrolog Şenay Devi PembeNar için anlattı, 13 burç iddiası hakkında bilgi verdi

Burçlar değişiyor mu? '13 Burç' diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
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Dünyada milyonlarca kişinin ilgi duyduğu astroloji, son günlerde yeni bir iddia ile gündeme geldi.

NASA'nın yayınladığı bir blog yazısına dayandırılan haberlere göre burçların tarihi değişti. Bunun yanı sıra bir tane daha burç hayatımıza eklendi: 12 burç, 13’e yükseldi.

Peki bu iddialar ne kadar doğru? Dr. Astrolog Şenay Devi cevapladı:

 

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