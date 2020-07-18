Burçlar değişiyor mu? '13 Burç' diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!

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AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Günün ilk yarısında ziyaretler, konuşmalar sizi daha çok meşgul edebilir. Akşam saatlerinde eve yönelik işlerle daha çok ilgilisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında parasal konularda bazı huzursuzluklar olabilir. Akşam saatlerinde ziyaretler, ailevi işler daha çok dikkat çekmekte.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında duygusal alanda çift durumlar içinde olabilir. Akşam saatlerinde harcamalar ve parasal konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında bazı huzursuzluklar ya da belirsizlikler gündeme gelebilir. Daha sabırlı olmalısınız. Akşam saatlerinde daha girişkensiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında gelecek yönünde yeni istekler var ancak çift durumlar da söz konusu. Akşam saatlerinde bazı endişeler gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında sorumlu kılan konulara yönelmek gerekebilir. Akşam saatlerinde ailenizle daha olumlu zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında uzaklar ya da yabancılarla ilgili işler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde evde ve ailevi konularda daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında sizi zihinsel açıdan huzursuz eden bazı gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında karşılıklı konulara, evliliğinize daha çok özen göstermeye bakmalısınız. Akşam saatlerinde bazı sorumluluklar duygusal açıdan yorucu olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında zaman alabilecek işler ve görevler mümkün. Akşam saatlerinizde eşinizle ya da ailevi konular içinde daha meşgul olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında sizi daha özgür ve meraklı kılan imkanlar söz konusu. Ancak akşam saatlerinde sağlık ve düzen konularına daha çok dikkat etmek gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku