Ozon terapi, başta cinsel iltihaplanma şikayeti olanlar olmak üzere genital bölgedeki akıntı, yara, koku ve kaşıntı enfeksiyon, mantar, sistit ve erkeklerde ise prostat iltihaplarında son dönemde oldukça başarılı bir uygulama olarak ön plana çıkıyor.

Tedavi edilmediğinde kronikleşerek, hem rahim ağzında hem de rahim içi, tüpler ve yumurtalıklarda kronik pelvik enfeksiyona yol açan genital iltihaplanmalar, erkeklerde ise prostat ve idrar yollarına yayılarak kısırlık ve cinsel problemlere neden olabiliyor. Ayrıca geçmeyen kasık ve karın ağrılarıyla seyreden durumlara da neden olabilen iltihaplanmalara karşı ozon terapi ile başarılı sonuçlar alınabiliyor.

Neden ozon terapi?

Üç oksijen atomundan oluşan ve doğadaki en güçlü oksidanlardan olan ozon gazı, bu özelliğiyle birçok rahatsızlığın tedavisinde güvenle kullanılabiliyor. Ozon terapi ile ilgili yapılan araştırmalar da bilimselliğini kanıtlayarak bunu destekliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek bakteri, virüs ve mantarları öldüren bu yöntem, diyabet-diyabetik ayak yaraları, dolaşım bozuklukları, iskemik kalp ve beyin hastalıkları, romatizmal hastalıklar, hepatit -mantar enfeksiyonları, bakteriyel hastalıklar, jinekolojik enfeksiyon ve kanserler gibi pek çok hastalıkta da etkin bir tedavi olarak kullanılıyor.

Vücuttaki toksik maddeleri ve diğer serbest radikalleri azaltarak detoks etkisi yaratan ozon terapinin kullanılmaması gereken gruplar ise hamileler, solunum sorunları olanlar, kontrol altında olmayan hipertiroidliler, favizm hastaları ve kronik akciğer patolojisi olanlar.

Güvenilir bir uygulama

Genital iltihaplarda klasik tedavi, etkenin cinsine göre antibiyotik, antivirütik veya antimikotik verilerek yapılıyor. Ancak alınan birçok ilaç vücut için gerekli mikroplara da zarar vererek vücudun dengesini bozabilirken, ozonun mikrop öldürücü etkisi sayesinde bu teknikten güvenle yararlanılabiliyor.

Ozon uygulamaları, ayrıca vücudun bağışıklık sistemini de geliştirerek tekrarlayan enfeksiyonları önleyebiliyor. Uygulama sıklığına hastanın şikayetleri, yaşam tarzı, tekrarlama periyoduna göre karar verilen ozon terapinin lokal ve sistemik uygulamalarla beraber yapılması ise tedavi başarısını artırabiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Burcu Çetinkaya

www.burcucetinkaya.com