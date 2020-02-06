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06.02.2020 - 12:17 |

Burun estetiği nasıl anlaşılır?

Burun estetiği sonrası elde edilecek görünümün doğal ve yüz yapısına uygun olması çok önemlidir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Oray Karaçaylı, burun estetiğinin anlaşılmaması için nelere dikkate edilmesi gerektiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için açıkladı.

Burun estetiği nasıl anlaşılır?

Yapay bir görünüm olmamalı

Op. Dr. Oray Karaçaylı, en iyi burun estetiği sonuçlarının doğal ve ilk bakışta anlaşılmayacak şekilde olması gerektiğini vurgularken, ‘’Burnun yeni şekli, yüz yapısı ve yüzdeki diğer öğelerle uyumu, kişinin cinsiyeti, boyu ve genel vücut yapısı ile uyumlu değilse; yapay bir görünüme neden olabilir. Hiç tanımayan biri bile burun estetiği geçirdiğini anlayabilir. Burun yüzün tam merkezinde olduğu için yüze ilk bakıldığında bakışları hemen üzerine çeker. Bu nedenle; yüzdeki estetik sorunlar yüzdeki diğer ögeleri gölgede bırakabilir.

Burun estetiği fark edilmemelidir

Artık ideal burun estetiği dendiği zaman her kadının hayali olan ‘’hokka burunlar’’ çoktan tarihe karıştı. Burun estetik operasyonlarında artık amaç; iyi nefes alabilen ve yüze uygun ‘’doğal’’ bir burun oluşturmaktır. Estetik cerrahide ideal burun estetiğinin olmazsa olmazı doğal görünen bir burundur. Şayet bir burun, ameliyat sonrası doğal görünüyorsa ve ameliyat olduğu belli değilse bu operasyon başarılı olmuştur.

Her burun kişiye özeldir

İdeal buruna ulaşmak için her şeyden önce hasta için en ideal burnun ne olduğunun belirlenmesi gerekiyor. İdeal burun estetiğinde en önemli nokta; her burnun kişiye özel olmasıdır. Ameliyat öncesinde fotoğraf çekerek, tasarım programları kullanılarak hasta için en uygun burun tasarımı yapılır ve ameliyat planı buna göre şekillendirilir. Kişinin fiziksel burun muayenesi yapılır, burundaki sorunları tespit edilir. Ardından kişinin 3 boyutlu fotoğrafları çekilir. Her açıdan çekilen bu fotoğraflardan faydalanılarak 3D simülasyon cihazında kişinin 3 boyutlu görünümü hazırlanır. Bu görüntü üzerinden kişinin yeni burnunu tasarlanır. Hasta ile beraber yeni burun şeklinin nasıl olacağına karar verilir. Bu sayede hasta burun estetiğinin en çok endişe edilen burun şeklim nasıl olacağı aşamasından kurtulmuş olur. Ameliyata, ameliyattan sonra nasıl bir buruna sahip olacağını bilerek girer.

İdeal burun estetiğinin özellikleri

İdeal burun estetiğinde kişiye özel tasarımlar önem taşımakta, herkesin yüzüne yakışan, karakteriyle, cinsiyetiyle, istekleriyle uyumlu bir burun yapmak cerrah için en önemli noktadır. Yuvarlak, kare, oval, üçgen, dikdörtgen vs. yüzün şekli ne olursa olsun, ön yüzden yatay olarak 3 eşit parçaya bölündüğünde 1/3'lük kısmı, dikey olarak 5 eşit parçaya bölündüğünde 1/5'lik kısmı, profilden 3 eşit parçaya bölündüğünde ise 1/3'lük kısmına denk gelecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu oran dikey ve yatay bölünmelerin her ikisinde de diğer bölümlerle eşit oranda olmalıdır. Yani burun bölgesi gözün kapladığı alandan daha geniş olmamalıdır. Bu hesaplama göz önünde bulundurulduğunda yuvarlak bir yüze küçük ve ince burun yapılması oranların bozulmasına neden olur. Böylece hem estetik bir görünüm oluşturmaz hem de burun estetiği anlaşılır hale gelir.

Erkeklerde ve kadınlarda estetik faktörleri değişkenlik gösterir

Ameliyat öncesinde burun tasarımı yaparken kişinin isteklerinin yanında; çenenin pozisyonu, şakaklar, burun kökünün yüksekliği, burun cildinin kalınlığı, cinsiyet, kişinin beklentileri, karakteri, psikolojisi gibi birçok faktörü göz önünde bulundurulur. Erkeklerde burun sırtının düz, burnun dudakla yaptığı açının yaklaşık 90 derece olması doğal bir görünüm sağlarken, kadınlarda burun sırtının hafif kavisli burun ucunun hafif kalkık olması idealdir. Bunun yanında; erkeklerde sivri ve keskin hatlar daha doğal bir görünüm sağlarken kadınlarda yuvarlak ve yumuşak geçişler daha doğaldır ve daha güzel görünür.

İdeal burun nasıl olmalı?

Kısacası burun estetiğinin anlaşılmaması için burun yüzün tam merkezinde olmalı, burun dudak açısı 90 dereceden fazla olmamalı, profil burun açımız yaklaşık 30 derece olmalı, düz bir arka kısmı olmalı, ince ve yumuşak burun kanatları olmalıdır. Alın-burun-çene üçgenindeki bölgenin yaklaşık 1/3 oranında birbirine yakın dengede olmasına dikkat edilmelidir. Kulak ile burun aynı paralel eksende olmalıdır. En önemlisi rahat nefes alabilen bir burun olmalıdır. İdeal bir burun estetiği ameliyatı sonunda, hasta sosyal hayatta kendisi söylemedikçe estetik burun ameliyatı geçirdiği fark edilmiyorsa, burnu yüz şekli, kaş, göz, dudak kalınlığı, çene yapısı, hatta kişinin cüssesiyle orantılı ve uyumlu ise bu burun hedeflenen ideal burundur.

Burun estetiği nasıl anlaşılır

Op. Dr. Oray Karaçaylı

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