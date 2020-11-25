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25.11.2020 - 10:47 |

Burun tıkanıklığının sebebi alerji değil, geniz eti olabilir

Burun tıkanıklığı özellikle kış döneminde çocukların en sık yaşadığı problemler arasında yer alıyor. Burun tıkanıklığı yaşayan çocuklara çoğunlukla alerji tanısı konulmasına rağmen sorun geniz eti olabilir! Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Fevzi Sefa Dereköy, "Geniz eti ve kulakta sıvı birikmesi doğru tanıyı alamaz ve tedavi edilmezse işitme kaybına yol açabilir" diyerek önemli açıklamalarda bulundu

Burun tıkanıklığının sebebi alerji değil, geniz eti olabilir
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Fevzi Sefa Dereköy, çocuklarda sık görülen geniz eti hastalığının tedavi edilmediğinde işitme kaybına neden olabileceği konusunda anne-babaları uyardı. 

Burun tıkanıklığının sebebi alerji olmayabilir!

Burun tıkanıklığını alerjiye bağlanmamasına vurgu yapan Prof. Dr. Dereköy, “Geniz eti (adenoid vejetasyon) ve kulakta sıvı birikmesi (serözotitismedia) çocukluk yaş grubunun sık görülen olgularıdır. Geniz eti, genellikle fast food türü hazır gıda tüketen ve sigara dumanına maruz kalan çocuklarımızın problemidir. Uzun süreli burun tıkanıklığı problemi yaşayanlara çoğunlukla alerji tanısı konur ve bu yönde tedavi uygulanır. Halbuki esas neden alerji değil, geniz etidir.

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Geniz eti burun tıkanıklığı yaparsa ne olur?

Geniz etinin burun tıkanıklığı yapmasının sonuçlarından biri de kulakta sıvı birikmesiyle başlayan ve işitme kaybıyla sonuçlanan serözotitismediadır. Uzun süreli geniz eti hastalığı yaşayanlarda çene yapısını ilgilendiren ortodontik problemler görülebilmektedir" şeklinde konuştu. 

Televizyon ve bilgisayarın sesini açıyorsa dikkat!

Pandemi sonrası çocukların normal eğitim öğretimine geçtiğinde sınıf öğretmenlerinin bu konulardaki tecrübeleriyle işitme kaybını erkenden fark edip aileyi uyarabileceğini açıklayan Prof. Dr. Dereköy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Koronavirüs sürecindeki uzaktan eğitim döneminde bu vazife ailelere düşer. Çocuğumuzun televizyon ve bilgisayar sesini aşırı açması veya ekranları yakın takibi halinde mutlaka bir KBB hekimi ile görüşülmeli."

 

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