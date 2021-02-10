GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kullanÄ±lan bÃ¼yÃ¼me hormonlarÄ±, iyi tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ vakalarda reÃ§ete edilen sentetik hormonlardÄ±r. Ã‡ocuklarda bÃ¼yÃ¼me geriliÄŸine yol aÃ§an bir eksikliktir.Â

BÃ¼yÃ¼me Hormonu Nedir?

Somatotropin olarak da adlandÄ±rÄ±lan bÃ¼yÃ¼me hormonu, hipofiz bezindeki somatotropik hÃ¼creler tarafÄ±ndan Ã¼retilir. HÃ¼cre bÃ¼yÃ¼mesini ve Ã§oÄŸalmasÄ±nÄ± destekler. DozajÄ±, hipofiz fonksiyonunu deÄŸerlendirmeyi ve anormal hormon konsantrasyonu ile baÄŸlantÄ±lÄ± patolojileri tespit etmeyi mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lar.

Tam olarak Ã¶n hipofizden salgÄ±lanÄ±rsa, bÃ¼yÃ¼me hormonu glikoz seviyesi, uyku, hipotalamik hormonlar veya fiziksel aktivite gibi birÃ§ok faktÃ¶rle Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde iliÅŸkilidir. Her durumda, bu spesifik hormon, bÃ¼yÃ¼me sÃ¼recinde ve aynÄ± zamanda Ã§eÅŸitli metabolik mekanizmalarda Ã¶nemli bir rol oynar.

BÃ¼yÃ¼me Hormonu NasÄ±l AlÄ±nÄ±r?

Kandaki bÃ¼yÃ¼me hormonu seviyelerinin deÄŸerlendirilmesi Ã¶zellikle zordur Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k sirkadiyen varyasyonlara tabidir. GerÃ§ekte, somatotropin, uyku evreleri sÄ±rasÄ±nda baskÄ±n sekretuar tepe noktalarÄ± ile karakterizedir. Bu nedenle, Ã¶lÃ§mek iÃ§in Ã¼retimdeki artÄ±ÅŸtan hemen sonra bir kan Ã¶rneÄŸi almak gerekir. Bu, bir sekresyon tepe noktasÄ± oluÅŸturmak iÃ§in stimÃ¼lasyon testlerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n nedenidir.

Hormon kan seviyeleri bu Ã§ocuklarda ya da yetiÅŸkinlerde 5 ug/l, 3 ile ug/l 5 ile 20 ise bÃ¼yÃ¼me normal olarak kabul edilir. Protein aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin yiyecekler yiyerek, kahveyi kontrol altÄ±na alarak ve sigarayÄ± bÄ±rakarak. Ã–te yandan ÅŸekerli yiyecekler yemek GH Ã¼retimini azaltÄ±rken hafif hipoglisemiyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r. Ä°ki haftada bir gÃ¼n oruÃ§ tutmak, bÃ¼yÃ¼me hormonu Ã¼retimini de uyarÄ±r. DÃ¼zenli fiziksel egzersiz de gereklidir.

BÃ¼yÃ¼me Hormonu Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

BÃ¼yÃ¼me hormonu laboratuvarda genetik mÃ¼hendisliÄŸi yÃ¶ntemleri kullanÄ±larak sentezlenir. Sadece birkaÃ§ bÃ¼yÃ¼k kÃ¼resel ilaÃ§ ÅŸirketi bunu Ã¼retecek araÃ§lara sahiptir. Enjekte edilebilir formda bulunur, ancak bÃ¼yÃ¼me hormonlarÄ±na dayalÄ± bir tedavi elde etmek pahalÄ± olabilir.Â

Tipik olarak, ortalamanÄ±n altÄ±nda somatotropin seviyesine sahip Ã§ocuklar bodur bÃ¼yÃ¼meden muzdariptir. BÃ¼yÃ¼me hormonunun aÅŸÄ±rÄ± Ã¼retiminin ana nedeni, hipofiz bezinde bir tÃ¼mÃ¶rÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.

AslÄ±nda bu aÅŸÄ±rÄ± salgÄ±, ergenlik Ã§aÄŸÄ±ndan sonra bile uzun kemiklerin orantÄ±sÄ±z bÃ¼yÃ¼mesiyle kendini gÃ¶sterir.

AslÄ±nda bÃ¼yÃ¼me hormonu, iyi bir Ã¶z imaj ve pozitif bir zihin saÄŸlayan her ÅŸeyin iÃ§inde yer alÄ±r. VÃ¼cudu sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±r ve sÄ±rtÄ± dÃ¼zleÅŸtirir, burun, Ã§ene, Ã§ene, omuz ve pelvis kaslarÄ±nÄ± geliÅŸtirir. AynÄ± zamanda Ã¶zellikle karÄ±n bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ± azaltÄ±r, libido ve cinsel enerjiyi, saÃ§larÄ±n yeniden uzamasÄ±nÄ± ve renklenmesini ve cilt elastikiyetini artÄ±rÄ±r.

Belki daha az belirgin ama aynÄ± derecede faydalÄ±, etkileri efora karÅŸÄ± daha iyi direnÃ§, daha az uzun sÃ¼reli ve daha karlÄ± uyku, dengeli kan basÄ±ncÄ±, daha iyi gÃ¶rme, iÅŸitme ve beyin keskinliÄŸi ve nihayetinde bir his olarak gÃ¶rÃ¼lebilir.

KalÄ±cÄ± yorgunluk, duygularÄ± kontrol etmede gÃ¼Ã§lÃ¼k, fiziksel efordan sonra yorgunluk bÃ¼yÃ¼me hormonu eksikliÄŸinin belirtisidir.Â