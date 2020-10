C vitamini, glutatyon ve ozon tedavisinin virüs enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi

Herhangi bir viral enfeksiyonda olduğu gibi, koronavirüsünden de bağışıklık sistemimiz aracılığıyla kurtuluruz. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler enfeksiyona yakalansa bile hiçbir semptom göstermeden atlatabiliyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ise C vitaminin, glutatyonun ve ozon tedavisinin etkileri oldukça yüksektir.

C vitamininin önemi

İnsanlar C Vitamini sentezleme yeteneğini yitirdikleri için, bu temel besin ve antioksidandan mahrum kalıyoruz. C vitamini vücutta depolanamaz ve yeterli seviyeleri korumak için günlük alım gerektirir. Bu, sigara içme, kötü yaşam tarzı, yeterince besleyici gıda tüketmeme ile birleştiğinde, insanların çoğunda C vitamini eksikliği ortaya çıkar. Viral solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi için günde 4-6 gram C vitamini alınması tavsiye edilir. Narenciye meyvelerinden yeterli miktarda C vitamini alabileceklerini düşünenler için, 1 gram C vitamini almak için 20 adet kadar portakal tüketilmesi gerekiyor ki bu imkansızdır.

COVID-19 ile yaygın akciğer hasarının ana nedeninin, virüsü öldürmek için işlevsiz bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan aşırı serbest radikaller ve oksidatif stres olduğunu biliniyor. Suda çözünür, güçlü bir antioksidan olan C vitamini, bu serbest radikalleri nötralize edebilir ve akciğerlerdeki oksidatif hasarı azaltabilir. Yeterli C vitamini desteği ile vücuttaki antioksidan oranı artırılabilir.

Glutatyon uzun yaşamın anahtarı

Genel olarak, ideal glutatyon seviyelerini korumanın en iyi yolu, dengeli beslenme, egzersiz ve sigara içmeme gibi sağlıklı yaşam tarzı seçimleridir. Glutatyon, küresel bir pandemi sırasında her zamankinden daha önemli bir rol oynayabilir. Hücrelerin saldırıyı önlemesine yardımcı olarak COVID-19 virüsünün şiddetli etkilerine karşı vücudu korumaya yardımcı olur. Glutatyon eksikliğinde, virüslerin neden olduğu hasara karşı daha duyarlı hale gelinir.

Sağlıklı olmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklara karşı dayanıklılığı artırmak, yaşlanma belirtilerini azaltmak ve kronik enflamasyonu kontrol altına almak için glutatyon seviyesinin yükseltilmesi gerekir. Glutatyon serum tedavisi ile vücut daha dayanıklı ve sağlıklı hale getirilebilir.

Ozon terapisinin sağlığa faydaları

Ozon terapisi beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarır. İnterferon, tümör nekroz faktörü (TNF) ve interlökin 2 (IL-2) seviyelerini yükseltir. Ağır metal detoksifikasyonuna yardımcı olur. Petrokimyasalları düşürür. Kandaki oksijeni arttırır. Daha iyi ATP (enerji) oluşumu sağlar.

Bu özellikleri sayesinde virüslerle etkili bir şekilde savaşır. Düşük konsantrasyonlarda çoğu bakteriyi öldürür. Her tür mantara karşı etkilidir. En önemlisi ise iyileşme süreçlerini hızlandırır.

Dr. Rengin Türkgüler