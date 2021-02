C Vitamini Nedir, Nelerde Var? Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?

C vitamini; bağışıklık sistemiyle ilişkilendirilmiş olup insan vücudunun gereksinim duyduğu vitaminlerden birisi olarak tanımlanabilir. C vitamini; Askorbik ve L- askorbik asit olarak da bilinmektedir. C vitamini, su içerisinde çözünen bir vitamindir. L- askorbik asit, portakal türü meyvelerden sağlanmaktadır. İnsanlar, C vitaminini endojen şeklinde sentezleyemezler. Bu yüzden de dışarıdan besinler yolu ile almak zorundadırlar.

C Vitamini Nedir?

Askorbik asit şeklinde bilinen C vitamini; insan bedeninin kıkırdakları, kan damarları, kemikleri ve kaslarında yer alan kolajen proteinini oluşturmak adına gereksinim duyduğu bir vitamin çeşidi olarak tanımlanabilir. C vitamini, dokuların oluşturulmasının dışında bedenin türlü yaralanmalarından sonra iyileşme süreci açısından oldukça önemlidir. Askorbik asit, monosakkarit çeşididir ve hemen hemen tüm canlı dokularında yer alır.

C vitamini, serbest radikaller şeklinde isimlendirilen zararlı molekülleri dışında toksik kimyasallardan kaynaklanan hasara yönelik vücudun korunmasına destek olan birkaç antioksidanlardan birisi şeklinde belirtilebilir. Vücutta oluşmuş olan kalp hastalığı, kanser, artrit gibi sağlık problemlerine iyi geleceğinden ötürü sürekli ve yeterli seviyede C vitamini almak, bu durumlardan en az etkilenmeye imkan tanır.

C Vitamini Nelerde Var?

C vitaminin bulunduğu besinler;

- Limon,

- Yeşil ve kırmızı biber,

- Portakal,

- Mandalina,

- Kivi,

- Çilek,

- Ananas,

- Domates,

- Roka, maruz, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler,

- Taze kuşburnu,

- Lahana, brokoli, ıspanak gibi sebzelerin içerisinde C vitamini bolca bulunmaktadır.

Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?

Gün içerisinde alınması gereken C vitamini, genel olarak kadınlar için 75 miligram, erkeklerde ise 90 miligram olarak belirtilmiştir. Bu; 1 adet büyük boy portakal veya 2 tane kiviye eşdeğerdir. Bunun dışında günlük C vitamini gereksinimi için; 0 ile 6 ay arasındaki bebeklerde günlük 40 mg, 7 ile 12 aylık bebeklerde günlük 50 mg, 1 ile 3 yaş arasındaki çocuklarda günlük 15 mg, 4 ile 8 yaş arası çocuklarda günlük 25 mg, 9 ile 13 yaş arasındaki çocuklar günde 45 mg, 14 ile 18 arası kadınlar günde 65 mg, 14 ile 18 yaş arasındaki erkekler günde 75 mg, 19 yaş üzeri kadınlar günde 75 mg, 19 yaş ve üzeri erkekler günde 90 mg, hamile kadınlar günde 80 mg, emziren anneler ise günde 120 mg C vitamini almalıdır.

C Vitaminin Yetersiz Alınması Sonucunda Oluşabilecek Durumlar

C vitamini bulunan gıdaların yeterli olarak tüketilmemesi, C vitaminin eksikliğine sebebiyet verebilmektedir. Bilhassa dengesiz biçimde beslenen, alkol ve sigara kullanan bireyler, diyalize bağlı olan kişilerde ve şiddetli derecede akıl hastalığı olan bireylerde C vitamini eksikliği bulunabilir. C vitamini eksikliğinin belirtileri ise;

- Tavuk derisi görüntüsü ( Keratoz Pilarisi)

- Saçın köklerinde kırmızı lekeler,

- Kolayca zarar gören cilt yapısı,

- Kaşık biçimindeki tırnak yapısı, kırılgan ve ince tırnaklar,

- Tirbuşon biçimindeki saç yapısı,

- Güçsüz kemikler,

- Kolay morarma,

- Eklemlerde şişme ve ağrı,

- Yaraların yavaşça iyileşmesi,

- Kötü hissetme,

- Nedensiz kilo verme,

- Hastalıklara daha kolay yakalanma,

- Yorgunluk hali,

- Bağışıklık sisteminin zayıflaması olarak sıralanabilir.