Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri C Vitamini Nedir, Nelerde Var? Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?
19.02.2021 - 01:46 |

C Vitamini Nedir, Nelerde Var? Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?

C vitamini, bir başka ismiyle askorbik asit; gıda veya takviyelerle alınan, suda çözünen bir vitamin türüdür. İnsan vücudunun kendisi açısından üretilmeyen, esansiyel vitamin olarak tanımlanabilir. C vitamini alınması gereken vitaminlerin içerisinde yer almaktadır. Peki, c vitamini nedir? C vitamini nelerde var? Günlük C vitamini ihtiyacı ne kadardır? İşte tüm ayrıntılar.

C Vitamini Nedir, Nelerde Var? Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?
ABONE OL

C vitamini; bağışıklık sistemiyle ilişkilendirilmiş olup insan vücudunun gereksinim duyduğu vitaminlerden birisi olarak tanımlanabilir. C vitamini; Askorbik ve L- askorbik asit olarak da bilinmektedir. C vitamini, su içerisinde çözünen bir vitamindir. L- askorbik asit, portakal türü meyvelerden sağlanmaktadır. İnsanlar, C vitaminini endojen şeklinde sentezleyemezler. Bu yüzden de dışarıdan besinler yolu ile almak zorundadırlar. 

 C Vitamini Nedir?

 Askorbik asit şeklinde bilinen C vitamini; insan bedeninin kıkırdakları, kan damarları, kemikleri ve kaslarında yer alan kolajen proteinini oluşturmak adına gereksinim duyduğu bir vitamin çeşidi olarak tanımlanabilir. C vitamini, dokuların oluşturulmasının dışında bedenin türlü yaralanmalarından sonra iyileşme süreci açısından oldukça önemlidir. Askorbik asit, monosakkarit çeşididir ve hemen hemen tüm canlı dokularında yer alır.

 C vitamini, serbest radikaller şeklinde isimlendirilen zararlı molekülleri dışında toksik kimyasallardan kaynaklanan hasara yönelik vücudun korunmasına destek olan birkaç antioksidanlardan birisi şeklinde belirtilebilir. Vücutta oluşmuş olan kalp hastalığı, kanser, artrit gibi sağlık problemlerine iyi geleceğinden ötürü sürekli ve yeterli seviyede C vitamini almak, bu durumlardan en az etkilenmeye imkan tanır. 

 C Vitamini Nelerde Var? 

 C vitaminin bulunduğu besinler; 

 - Limon,

 - Yeşil ve kırmızı biber,

 - Portakal,

 - Mandalina,

 - Kivi,

 - Çilek,

 - Ananas,

 - Domates,

 - Roka, maruz, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler,

 - Taze kuşburnu,

 - Lahana, brokoli, ıspanak gibi sebzelerin içerisinde C vitamini bolca bulunmaktadır. 

 Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?

 Gün içerisinde alınması gereken C vitamini, genel olarak kadınlar için 75 miligram, erkeklerde ise 90 miligram olarak belirtilmiştir. Bu; 1 adet büyük boy portakal veya 2 tane kiviye eşdeğerdir. Bunun dışında günlük C vitamini gereksinimi için; 0 ile 6 ay arasındaki bebeklerde günlük 40 mg, 7 ile 12 aylık bebeklerde günlük 50 mg, 1 ile 3 yaş arasındaki çocuklarda günlük 15 mg, 4 ile 8 yaş arası çocuklarda günlük 25 mg, 9 ile 13 yaş arasındaki çocuklar günde 45 mg, 14 ile 18 arası kadınlar günde 65 mg, 14 ile 18 yaş arasındaki erkekler günde 75 mg, 19 yaş üzeri kadınlar günde 75 mg, 19 yaş ve üzeri erkekler günde 90 mg, hamile kadınlar günde 80 mg, emziren anneler ise günde 120 mg C vitamini almalıdır. 

 C Vitaminin Yetersiz Alınması Sonucunda Oluşabilecek Durumlar

 C vitamini bulunan gıdaların yeterli olarak tüketilmemesi, C vitaminin eksikliğine sebebiyet verebilmektedir. Bilhassa dengesiz biçimde beslenen, alkol ve sigara kullanan bireyler, diyalize bağlı olan kişilerde ve şiddetli derecede akıl hastalığı olan bireylerde C vitamini eksikliği bulunabilir. C vitamini eksikliğinin belirtileri ise;

 - Tavuk derisi görüntüsü ( Keratoz Pilarisi)

 - Saçın köklerinde kırmızı lekeler,

 - Kolayca zarar gören cilt yapısı,

 - Kaşık biçimindeki tırnak yapısı, kırılgan ve ince tırnaklar,

 - Tirbuşon biçimindeki saç yapısı,

 - Güçsüz kemikler,

 - Kolay morarma, 

 - Eklemlerde şişme ve ağrı, 

 - Yaraların yavaşça iyileşmesi,

 - Kötü hissetme,

 - Nedensiz kilo verme,

 - Hastalıklara daha kolay yakalanma, 

 - Yorgunluk hali,

 - Bağışıklık sisteminin zayıflaması olarak sıralanabilir. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var.  Sorumlu olduğunuz işlerinizde biran önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsatınız olacak. İşlerinizde bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön plana koymak için çaba gösterebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak sizin için iyi olabilir. Akşam saatlerinde koşullar yorucu bir hal alabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Bazı konularda fazla hayalci olmamaya özen gösterin.  İletişimde olduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. Bugün bedene ait konular ön plana çıkabilir. Öğlen saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Günün dinamizmini akşam dinlenerek geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşanabilir. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde ifadelerinize özen gösterin. Sorumluluk almak için uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar var. Yakın çevrenizdeki insanları da olaylara katmak isteyebilirsiniz. Gün içinde paylaşım içinde bulunacağınız kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Bazı zamanlar sıkışıklıklar meydana gelebilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi iş hayatında alacağınız sorumluluklarınız etkileyebilir. Kendi rutininizden çıkacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bazı konularda üstlerinize fikir danışabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizde fazla detaylara takılmamanızda fayda var. Akşam saatleri sakin geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde hayatınıza yeni anlamlar katmak için başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi ruhsal olarak etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Bazı konuların netleşmesi sizi rahatlatacaktır. Duygusal olarak dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha fazla adayabilirsiniz. Ortaklı konularda duygusal bağların olması sizin işlerinizi yavaşlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla güven tazelemeye ihtiyacınız olan zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşiniz ve eşinizin yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışabilirsiniz. Bazı anlaşmalar için uygun zamanlar olmayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda net göremediğiniz şeyler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızın gerektirdiği rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla dinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın desteği sizi rahatlatacaktır. Ruhsal dengenizi korumakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başkaları ile paylaşım içinde olmaktan keyif alacaksınız. Sevdikleriniz için harcamalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda risk alacağınız durumlar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde evde oluşabilecek küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bazı dikkatsizlikler yaşanabilir. Gün içinde kendinizi doğru ifade edebileceksiniz. Tartışmaları fazla uzatmamakta fayda var. Akşam saatleri daha sakin geçebilir. Akışta kalmaya ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
Duygu Bay
Duygu BayYolanda Cooper ile bilinçli güzelliğin sırları
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıBeslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bel Fıtığı Nedir, Nedenleri Nelerdir? Bel Fıtığı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Bel Fıtığı Nedir, Nedenleri Nelerdir? Bel Fıtığı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir? Hangi Evrede Hastalar Ne Kadar Yaşar?

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir? Hangi Evrede Hastalar Ne Kadar Yaşar?

Gül Hastalığı Nedir, Ne İyi Gelir? Gül Hastalığı Tedavisi Hakkında Tüm Sorular...

Gül Hastalığı Nedir, Ne İyi Gelir? Gül Hastalığı Tedavisi Hakkında Tüm Sorular...
C Vitamini Nedir, Nelerde Var? Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?

C Vitamini Nedir, Nelerde Var? Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadar?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet