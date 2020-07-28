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28.07.2020 - 00:00 |

Çaba içindeyiz

Yoğun ve odaklı olmayı gerektiren bir gündeyiz.

Çaba içindeyiz
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Bugün ne yapılabilir? Yoğun ve odaklı olmayı gerektiren bir gündeyiz. Akrep’te ilerleyen Ay kararlı olduğumuz koşullara işaret ediyor. Gün içinde kriz yaratabilecek konuları göstereceğimiz dayanıklılık sayesinde aşacağız. Bugün enerjimizi bir şeyleri hazırlamak, temelini kurmak için kullanmalıyız. Kişisel çekişmelerden uzak duralım.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle günün ilk yarısında yanlış değerlendirmeler yapabiliriz. Bu saatlerde ayaklarımızı yere daha sağlam basmaya, aşırı hayalci olmamaya bakalım. Bizi duygusal açıdan zorlayan durumlar olsa da, göstereceğimiz kararlılık önemli. Günün geç saatlerinde daha olumlu koşullar bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Baykuş Daha geniş düşünmeliyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Payların ayrılması söz konusu olabilir. Kriz yaratan koşullar yaşanabilir. Parasal konularınızda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Kendinizi psikolojik yönden yıpranmış hissedebilirsiniz. Karşınızdakinden kuşkulanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi uğraştıran durumlarla ilgilenebilirsiniz. Mahkeme veya davanız var ise onunla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilerle uyum arayışında olabilirsiniz. Ortaklı konulara dikkat etmekte fayda var. Duygusal yönden endişe içinde hissedebilirsiniz. Sizi yoran koşullardan uzak durmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızdaki koşullarla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle mücadele içine girmemeye özen göstermelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanmak istediğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Düşüncelerde ısrarcılık söz konusu olabilir. Kendinizi ifade etmek isterken, karşınızdakini zorlayabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Duygusal yönden yıpranmalar olabilir. Kendi iç sesinizi dinlemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerde ısrar ve zorlanma yaşayabilirsiniz. Babanıza dair konularda daha özenli davranmanız gereken koşullar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe duyabilirsiniz. Ortaklı konularda payların ayrılması ile ilgili konular gündeme gelebilir. Parasal anlamda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kardeşlerinizle ilgili olayların gündeminizi etkilediği bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili yeni dedikodular duyabilirsiniz. Başkalarının ısrar ve zorlamalarına karşı dikkat etmeniz gereken zamanlar olabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Duygusal olarak endişe içine düşebilirsiniz. İç sesiniz size yol gösterecektir.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal olarak endişeli bir günde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara dikkat etmelisiniz, payların ayrılması söz konusu olabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizi ilerletmenizde yardımcı olacaktır. Düşünsel konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Parasal konularınızla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilir ve bunları hayata geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Gizli düşmanlar söz konusu olabilir. Duygusal yönden yıpranabileceğiniz olaylar yaşanabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmakta fayda var. Kriz yaratan koşullardan uzak durmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek ile ilgili düşüncelerinizde zorlanmalar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda mücadeleler söz konusu. İşten gelen destekler olabilir. Bunları yerinde değerlendirmenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Bürokrasi ile ilgili işleriniz artabilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye çalışmalısınız. Duygusal olarak endişe duyduğunuz konulardan dolayı yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgili mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Öğrenmek istediğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak endişe duyduğunuz olaylara yoğunlaşabilirsiniz. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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