Çaba içindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Yoğun ve odaklı olmayı gerektiren bir gündeyiz. Akrep’te ilerleyen Ay kararlı olduğumuz koşullara işaret ediyor. Gün içinde kriz yaratabilecek konuları göstereceğimiz dayanıklılık sayesinde aşacağız. Bugün enerjimizi bir şeyleri hazırlamak, temelini kurmak için kullanmalıyız. Kişisel çekişmelerden uzak duralım.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle günün ilk yarısında yanlış değerlendirmeler yapabiliriz. Bu saatlerde ayaklarımızı yere daha sağlam basmaya, aşırı hayalci olmamaya bakalım. Bizi duygusal açıdan zorlayan durumlar olsa da, göstereceğimiz kararlılık önemli. Günün geç saatlerinde daha olumlu koşullar bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Baykuş Daha geniş düşünmeliyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.