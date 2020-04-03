Çalışma masanızda bulunan bazı nesnelerin motivasyonunuzu düşürdüğünü biliyor musunuz? Temiz bir masa, daha organize ve üretken hissetmenize yardımcı olabilir. Masanız, üretkenliği en üst düzeye çıkaracak motivasyonu sağlamalı ve işinizi en etkili bir şekilde yapabileceğiniz düzende bulunmalıdır. Dağınık bir masa işinizi etkili yapabilmeniz adına olumsuz bir etkiye sahip olacaktır. İster evde çalışın ister ofiste fakat çalışma masanızda asla bu 6 nesneyi bulundurmayın. İşte çalışma masanızda asla bulundurmamanız gereken 6 şey...

Kişisel bakım ürünleri

Çalışırken kişisel bakım ürünlerinize ihtiyaç duyuyorsanız onları mutlaka çekmecenizde saklayın. Masanızda bulunan cımbız, tırnak makası, kremler veya makyaj malzemeleri dikkatinizi büyük ölçüde dağıtacaktır.

Oda parfümü

Çalıştığınız ortamda ağır kokulardan uzak durmaya çalışın. Alerjik durumların yanı sıra kokunun sizde yarattığı his beyninizi başka şeyler düşünmeye itebilir. Bu da çalışmanızı engelleyecektir.

Kirli kahve bardakları

Fazla dağınıklığı engellemek için öncelikli olarak boş kahve fincanlarınızı masadan kaldırın. Çünkü bu bardakları sürekli görmek sizi olumsuz etkiler. AW Media'nın dijital PR yöneticisi Valli Vishnubhotla, Business Insider'a verdiği röportajda, ''Bir dakika ayırıp kahve kupalarını mutfağa kaldırmak motivasyonunuzu artıracaktır.'' diyor.

Şeker veya abur cuburlar

İster ofisinizde çalışıyor olur ister evinizde, çalışma masanızda yüksek kalorili atıştırmalıklar bulundurmayın. Çünkü bunları bulundurmanız sürekli yemenize neden olacaktır.

Cep telefonu

Çalışma esnasında bildirimleriniz kapalı olsa bile telefonunuz sizi rahatsız edebilir. Bu durum çalışırken dikkatinizi dağıtabilir ve toparlanmakta güçlük çekebilirsiniz. Sosyal medyada biraz dolaşmanın ne zararı olabilir diye düşünürken saatlerce işinizi boşladığınızı fark edebilirsiniz.

Öğle yemeğiniz

Öğle yemeğini masanızda yemenin akıllıca olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu üretkenliğinize zarar veren bir durum. Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Kimberly Elsbach, bir kişinin yemek yediği yer ile çalıştığı yerin aynı olmasının onun motivasyonuna zarar vereceğini dile getiriyor. Çalışma zamanının yemek arası ile bölünmesi, masadan kısa süreliğine ayrılınması, döndüğünüzde işinize tekrar başlama isteğinizi uyandıracaktır.