Canan İsminin Anlamı Nedir? Canan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Canan ismi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de kız çocukları için sıklıkla tercih ediliyor. Farsça kökenli bir sözcük olan Canan'ın gerçek anlamı dışında mecazi anlamları da bulunmaktadır. Canan isminin anlamı nedir, Kuran*ı Kerim'de geçiyor mu? Sizin için ayrıntılı bir şekilde araştırdık.
Türkiye'de ismi Canan olan toplam 91.338 kişi yaşamaktadır. Bu isim, Türkiye Kız İsimleri listesinde 155. sırada yer alıyor. İstanbul'da Canan ismini kullanan kişi sayısı 20 binin üstündedir. Ankara'da bu rakam 20.458, İzmir'de ise 7124'tür.
Canan Ne Demek?
1- Canan Kelimesinin Sözlük Anlamı:
Canan isminin sözlük anlamı canlı, gürbüz, diri olandır. Zaten kelime ''Can'' kelimesinden türetilmiştir. Farsçada ''an - en'' ekleri kelimeye çoğulluk anlamı kazandırır. Bu nedenle Canan, aynı zamanda ''canlar'' anlamına gelir.
2- Canan Kelimesinin Yan Anlamları:
Canan kelimesinin temel anlamı dışında birçok yan / mecaz anlamı vardır. Bu yan anlamlar şu şekilde sıralanabilir.
1.A. Parlak, güçlü ışık.
1.B. Kendisine gönülden bağlı olunan kadın.
1.C. Sevgili
3- Tasavvufta Canan İsmi:
Tasavvufta ve Divan Edebiyatı eserlerinde ''Canan'' ismi sıklıkla geçer. Özellikle ilahi sevginin işlendiği birçok şiirde Canan, Allah anlamına gelir.
Örnek:
''Geçmeye bahr-i gamdan ey saki
Zevrak-ı mey gibi sefine gerek
Buseyi eksik eylemez canan
Bundan artık bana dahi ne gerek?''
(Baki)
Şiirde Canan ismi, mecazi olarak kullanılmıştır. Canan'ın buseyi eksik etmemesi, edilen duaların kabul edilmesi demektir. Şiir, kulun yalnızca Allah'ın rızasını kazanması için çabalaması gerektiğini anlatır.
4- Türk Sanat Müziğinde Canan İsmi:
Divan Edebiyatı dışında Türk Sanat Müziğinde de ''Canan'' ismine sevgili, özlenen, aşık olunan kadın anlamında sıklıkla yer verilmiştir.
''Nale-i cangahı canan duymuyor
Neyleyim tedbire takdir uymuyor.''
Apet Mısırlıyan
Canan Kur'an’da Geçiyor mu?
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Canan isminin Kuran-ı Kerim'de geçmediği görülmüştür. Bu popüler ismin kız çocuklarına verilmesi, dinen caizdir.