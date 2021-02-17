Çatlak Kemik Tedavisi Nasıl Yapılır? Çatlak Kemik İyileşme Süresi Ne Kadardır?

Çocukluktan beri birçok kişinin başına kemik çatlaması olayı gelmiştir. Günlük koşuşturma içerisinde birçok kazanın meydana gelmesi kaçınılmaz olan bir durumdur. Tabi bu kazaların sonucunda kemikte kırılma veya çatlama görülebilir. Kırık olan kemiklerde acıdan durulamadığı için kolayca anlaşılmaktadır. Kemiğin çatlayıp çatlamadığı ve çatlamış ise ne kadar sürede iyileştiği herkes tarafından merak edilmektedir.



Çatlak Kemik Tedavisi Nasıl Yapılır?



Öncelikle yaşanan kazadan dolayı kemiğin durumu incelenmelidir. Çatlak olup olmadığı tespit edildikten sonra tedavi süreci başlar. Kemik çatlaması, kemiğin kırılmaya yakın olduğu ancak tamamen kırılmadığı durumları ifade etmektedir. Çatlayan kemik müdahale edilmezse daha kötü bir duruma gelebilir.



Çatlak kemik belirtileri:

● Çatlak kemik ilk önce çok şişmez ancak daha sonra şişlik belli olmaya başlar,

● Çatlak olan yerde darbe izi oluşur,

● Ağrı başlayarak çatlak olan yerde uyuşma başlar.

Çatlak kemiğin tedavisi kendi kendinize yapacağınız bir tedavi değildir. Bu yüzden tedaviyi yaptırmak için en yakın hastane veya doktora başvurmanız gerekmektedir. Erken müdahale ile ağrınız azalarak çatlak kemik alçıya alınır. Bu sayede kemiğin kaynayarak iyileşmesi beklenir. Bazı durumlarda ise alçıya herke kalmadan sargı ile çatlak olan yer kontrol altına alınabilir. Tabi çatlak olan yerin alçıya alınması daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.



Çatlak Kemiğin İyileşme Süresi Ne kadardır?



Çatlak kemiğin iyileşme süresi yaşa göre değişiklik göstermektedir. İyileşme süresi genel olarak 4 ile 6 hafta arasında değişmektedir. Bu süre zarfında çatlak olan kemik eski haline kavuşabilir ve herhangi bir ağrınız kalmaz.



İlk zamanlar şişlik oluşan ve ağrı ortaya çıkan bölge tedavi süresi geçtikçe normale dönmeye başlar. Tedavi bittiğinde ise şişlik inmiş ve ağrı tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Tabi tedavi bitiminde bir süre kontrollü olmanızda fayda vardır. Yeni iyileşen kemik hassas olur ve tedavi biter bitmez çatlak olan yeri zorlarsanız eğer daha kötü bir durumla karşılaşabilirsiniz.



Kemikte çatlak olan kişiler tedavisinin ardından çatlak olan yeri iyi bir şekilde korumalıdır. Aşırı hareketten kaçınılmalıdır. Ayrıca kalsiyum yönünden zengin besinler tüketilmelidir. Kemik gelişimini destekleyici ürünler ile daha kısa zamanda sağlığınıza kavuşabilirsiniz.