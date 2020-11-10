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10.11.2020 - 13:06 |

Çay Ağacı Yağı Faydaları Nelerdir? Çay Ağacı Kremi Neye İyi Gelir?

Çay ağacı yaprakları içilen bir bitki çeşididir. Bu ağaç türü çoğu Avustralya ülkesine ait olan 200 kadar yeşil ağaçtan ve çalıdan oluşmaktadır. Yaprakları dar ve mızrak şeklindedir. Bu yapraklar kaynatılıp çaya benzeyen sıcak bir içecek üretilir. Peki, çay ağacının keşfedilme hikayesi nedir? Çay ağacı nasıl yetiştirilir, çay ağacının faydaları nelerdir ve benzeri tüm ayrıntıları sizler için derledik.

Çay Ağacı Yağı Faydaları Nelerdir? Çay Ağacı Kremi Neye İyi Gelir?
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Çay ağacı, kendisinden üretilen çay ağacı yağı ve kremi ile şifalı bitkiler arasında bulunmaktadır.

Çay Ağacının Keşfedilme Hikayesi

Çay ağacının keşfedilme hikayesi bir rastlantı sonucu meydana gelmiştir. Kaptan James ve tayfası 1770 yılında güneydoğu Avustralya’ya ulaştılar. Etraflarında daha önce görmedikleri ve onlara hiç tanıdık gelmeyen bitkilerle ve hayvanlarla çevrili olduğunu fark ettiler. Denizciler oranın yerlilerinin küçük, çalı şeklinde bir ağaçtan dar, mızrak şeklindeki yaprakları koparıp ve kaynatıp çaya benzeyen sıcak bir içecek hazırladıklarını ve bu içeceği tükettiklerini fark ettiler.

Yaprakları içilen bu ağaca James ve tayfası bir isim düşündü. Çay şeklinde bir içecek veren bu ağaca çay ağacı adını vermeye karar verdiler. Ve o bitki bundan sonra çay ağacı olarak anıldı. Oranın yerlileri bu ağacın yapraklarını bazı hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanmışlardır. Çay ağacının yapraklarını var olan öksürüklerini hafifletmek ve boğaz ağrılarını geçirmek için ağızlarında çiğneyerek tedavi amaçlı kullanmışlar. Öğütülmüş yapraklarından yağ elde etmişlerdir. Bu yağı ise solunum hastalıklarını gidermek adına yine tedavi amaçlı kullanmışlardır. Öğütülmüş yapraklar aynı zamanda kesiklere, normal yaralara ve aynı zamanda enfeksiyon kapmış yaralara ve yanıklara uygulanırdı.

Çay Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

 Çay ağacı bataklıkta veya ıslak toprakta yetişen bir bitki türüdür. Soğuğa karşı dayanıksız bir türdür. Soğuğu sevmez, toleransı yoktur. Bu nedenle yetiştirirken sıcak veya ılık bir ortam olmasına dikkat edilir. Aynı zamanda bataklıkta yetişmesi de bu bitkinin ekin hasadını zorlaştırmaktadır ve bu nedenle oluşumu emek isteyen bir bitki türüdür.

Çay Ağacı Yağı Faydaları Nelerdir?

 - Şiddetli bir şekilde ortaya çıkan kulak ağrılarında, kulak içine damlatılarak iltihabı giderir.

 - Vücudun herhangi bir yerinde çıkan çıbanları iyileştirir.

 - Diş eti ve ağız içi yaralarında da etkilidir ve bu alanda da kullanılmaktadır.

 - Sedef hastalığının etkilerini hafifletici etkisi mevcuttur.

 - Bakteri öldürücü bir özelliğe sahiptir.

 - Ciltteki şişme ve tahrişlerin azaltılmasına yardımcı olur.

 - Sinek ve böcek sokmalarından dolayı oluşan kaşıntı ve kızarıklığı tedavi eder.

 - Kaşıntılı cildi tedavi eder.

 - Kaşıntılı cildin yanında kuru cildin tedavisinde de kullanılır.

 - Saçta meydana gelen kepek sorunlarını giderir.

 - Tırnak batması nedeniyle oluşan iltihapların giderici etkisi vardır.

 - Banyo sırasında suya ekleyeceğiniz çay ağacı yağı mentole benzer kokusuyla tüm gözenekleri açarak vücuttan toksinlerin atılmasını yardımcı olur.

 - Mentol gibi kokusu ile deodorant olarak da kullanılmaktadır.

 - Tırnakta oluşan dolamalara iyi gelmektedir.

 - Dudaklarda ya da bikini bölgemizdeki organın kenarlarında bir virüse bağlı olarak çıkan uçuk tedavisinde oldukça etkilidir.

 - Cilt bakımında da kullanılmaktadır. Örneğin sivilcelenen yüze bu yağdan sürüp bekletmek o sivilcenin kaybolmasına yol açacaktır. Ve cilt sağlığı için de kullanılabilecek doğal bir üründür.

Çay Ağacı Kremi Faydaları Nelerdir?

- Çay ağacı kremi ciltte oluşan sivilceleri yok eder.

 - Ciltte oluşan lekeleri ve kızarıklıkları yok eder. 

 - Bakteri öldürücü bir özelliğe sahiptir.

 - Bakteri öldürücü özelliğinden ötürü ciltte oluşan virüs ve mantarı yok eder.

 - Aynı zamanda cildimizi besler ve nemlendirici etki sunar.

 

 

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