Çene Problemleri İçin Hangi Bölüme Gidilir? Çene Ağrısı, Kilitlenmesi, Düşmesi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

İnsan vücudunun baş, boyun ve ağız çevresindeki kasları çeneleri etkilemektedir. Çene eklemleri alt çeneyi kafatasında bulunan temporal kemiğine bağlar. Aynı zamanda alt ve üst çenenin bağlanmasında da sorumludur. Çene eklemlerinde meydana gelen bazı sıkıntılar ve deformasyonlar sebebiyle ağrılar oluşabilir. Bazı durumlar dışında çene ağrıları baş, boyun ve ağız çevresindeki bütün kasları etkilemektedir.



Çene Problemleri İçin Hangi Bölümlere Gidilir?



Çene ağrısı durumlarını genellikle Kulak Burun Boğaz ve Ortopedi bölümlerinin ilgilendiğini düşünenler bulunmaktadır. Fakat çene ağrılarının bu bölümlerle hiçbir ilgisi yoktur. Çene bölgesindeki eklem ve dokuların yer alması sebebiyle çene ağrıları için protez uzmanlığı bulunan Diş Hekimleri tercih edilmelidir. Bu işlemler diş hekimleri tarafından tedavi edilir.



Çene Ağrılarının Tedavisi



Çene rahatsızlıklarında teşhis çok önemlidir. Bu sebeple buradaki en önemli nokta uzman bir hekimin verileri doğru değerlendirmesidir. Bu tür rahatsızlıklarda ilk olarak hasta muayene olur. Muayene süresi yaklaşık yarım saat sürmektedir. Detaylı olarak hangi bölgelerde ve ağrının tam olarak nerede olduğu bilgisi alındıktan sonra çene, baş ve boyun bölgesi ayrıntılı bir şekilde muayene edilir. Hekimlerin gerek gördükleri yerlerde ve hasarın şiddetine göre MRI veya diğer görüntüleme yöntemlerinden isteyebilir.



Çene Ağrısına Neden Olan Etkenler Nelerdir?



- Diş ağrıları

- Çene eklemi disfonksiyonu

- Sinüzit rahatsızlığı

- Kemik erimesi

- Çene kanseri

- Baş bölgesi ve boyun bölgelerinde oluşan hasarlar

- Kalsiyum yetersizliği

- Kalp krizi

- Alt çene kemiklerinde meydana gelen hasar

- Diş gıcırdatmak

- Tetanos ve ağız kanseri

- Kemik enfeksiyonu

- tiroit bezi iltihapları

- Nörovasküler ağrılar



Çene Ağrısı, Kilitlenmesi, Düşmesi için Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



İnsanlarda oluşan çene ağrıları, çene düşmesi, kilitlenmesi ve düşmesi durumlarında eklem uzmanı diş hekimlerine gidilmelidir. Çene eklemlerinde oluşabilecek gıcırtı, ses ve baş ağrılarıyla oluşan rahatsızlıklar başladığında hastaların diş hekimlerine görülmelerinde fayda vardır?



Bu tür rahatsızlıklar genelde kulak çınlaması, çene ve yüzde ağrılar, çene eklemlerinden ses gelmesi gibi durumlar ile kendisini belli etmektedir. Bu rahatsızlık bazı insanlarda kısa süreli olsa da bazı insanlarda çok sık yaşandığından kişileri olumsuz etkilemektedir.