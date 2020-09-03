Cengiz İsminin Anlamı Nedir? Cengiz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Cengiz ismi ilk duyulduğunda akıllara efsaneleşmiş Moğol İmparatoru Cengiz Han gelmektedir. Bu nedenle de Cengiz ismi doğrudan gücün simgesi olarak nitelendirilmektedir.



Cengiz Ne Demek?



Cengiz isminin kelime anlamı “güçlü, cesur ve gözü pek kişi” şeklindedir. Cengiz Han da, asıl adı Timuçin olmasına rağmen, bu ifadeleri taşıdığı için Cengiz olarak tanınmaktadır. Sert bir manayı taşıyan Cengiz gücü çağrıştırdığı için çoğu erkek çocuğuna isim olarak verilmiştir.



Cismi cengiz olan erkeklerde görülen ilk özellik planlı hareket ve titizliktir. Bu kimseler tam bir düzen insanıdır ve planlarına bağlı yaşamayı severler. Belirsizlik kavramı onlara göre değildir. Çalışma hayatında olduğu kadar aile, arkadaş ve özel ilişkilerde de planlı davranırlar. Bu sebeple çevrelerinde yer alan insanlardan sıkıcı oldukları yönünde bazı eleştiriler alırlar. Sürekli olarak güçlü olmak isterler. Bunun için de oldukça fazla çalışırlar, ancak bu durumdan rahatsız olmazlar. Sert yapılarının altında aslında çok duygusal bir kişilik yatar. Ancak duygularını belli etmeyi pek tercih etmezler.



Cengiz İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Cengiz, anlam bakımından Kur’an-ı Kerim içerisinde yer almayan bir isimdir. Ancak tarih sayfalarında yer alan önemli bir hükümdarın adı olması sebebi ile herkes tarafından bilinen ve kullanılan bir isimdir. Cengiz ismi konulan bebeklerde genellikle ikinci bir isim daha tercih edilmektedir. Bu bağlamda erkek çocuklara yaygın olarak Ali Cengiz ya da doğrudan Cengiz Han adı konulabilmektedir.