Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?

Birçok kişi sağlık sıkıntıları nedeni ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesini tercih etmektedir. Her hastanede olduğu gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde de yoğunluk bulunmaktadır. Uzman doktor, steril hastane ortamı ve ilgili personeller ile insanların tercih noktası olan bu hastaneye ulaşmak için telefonla aramanız yeterli olacaktır. Hastaneye 0212 414 24 24, 0212 404 03 00 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Tedavi Olmak İçin Gerekenler



Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi olmak isteyenler MHRS sistemi, alo 182, hastanenin telefon numarası ya da hastane sitesinden online randevu butonuna tıklayarak istedikleri zamana randevu alabilmektedir. Bu seçeneklerden herhangi birisini uygulamaya karar verdiğinizde sizden kimlik numaranız, telefon numaranız, baba adınız, doğum tarihiniz gibi bilgiler istenmektedir.



Telefon kısmı içi cep numaranızın yazılması gerekmektedir. Çünkü daha sonra sms olarak randevu tarihiniz, bölümünüz gibi bilgiler gönderilmektedir. Online sitemden randevu almak istenildiğinde yine aynı şekilde bilgileriniz isteniyor ve güvenlik kodunu girip hangi bölümden randevu alacağınız ve randevu saati sistem üzerinde size gösterilmektedir.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi için randevu alabileceğiniz bölümler ise;



Anabilim Dalı

Aile Hekimliği

Algoloji (Ağrı) Polikliniği

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Böbrek Transplantasyon Ünitesi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Genel Cerrahi

Genetik Tanı Merkezi

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kardiyoloji

Kulak Burun ve Boğaz

Nöroloji

Nükleer Tıp

Ortopedi ve Travmatoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Üroloji