Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?
Hastane denildiği zaman insanın yaşamını sürdürebilmesi, sağlık problemlerinin giderilmesi gibi hayat kurtaran güvenilir bir ortam akla gelmektedir. İnsanlar, çoğu zaman sağlık problemleriyle karşılaşmaktadır. Bu karşılaşılan sağlık problemleriyle baş edemedikleri zaman başvurdukları tek yer hastanelerdir. Hastanelere gitmeden önce randevu almak gerekmektedir. Güvenilir hastanelerin birisi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesidir. İşte, tüm detaylar.
Birçok kişi sağlık sıkıntıları nedeni ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesini tercih etmektedir. Her hastanede olduğu gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde de yoğunluk bulunmaktadır. Uzman doktor, steril hastane ortamı ve ilgili personeller ile insanların tercih noktası olan bu hastaneye ulaşmak için telefonla aramanız yeterli olacaktır. Hastaneye 0212 414 24 24, 0212 404 03 00 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Tedavi Olmak İçin Gerekenler
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi olmak isteyenler MHRS sistemi, alo 182, hastanenin telefon numarası ya da hastane sitesinden online randevu butonuna tıklayarak istedikleri zamana randevu alabilmektedir. Bu seçeneklerden herhangi birisini uygulamaya karar verdiğinizde sizden kimlik numaranız, telefon numaranız, baba adınız, doğum tarihiniz gibi bilgiler istenmektedir.
Telefon kısmı içi cep numaranızın yazılması gerekmektedir. Çünkü daha sonra sms olarak randevu tarihiniz, bölümünüz gibi bilgiler gönderilmektedir. Online sitemden randevu almak istenildiğinde yine aynı şekilde bilgileriniz isteniyor ve güvenlik kodunu girip hangi bölümden randevu alacağınız ve randevu saati sistem üzerinde size gösterilmektedir.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi için randevu alabileceğiniz bölümler ise;
Anabilim Dalı
Aile Hekimliği
Algoloji (Ağrı) Polikliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Böbrek Transplantasyon Ünitesi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Genetik Tanı Merkezi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun ve Boğaz
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji