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03.10.2020 - 17:44 |

Ceviz Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Ceviz, insan vücudunda beyne benzetilen bir besindir. Besin değeri açısından çok zengin olan ceviz, çocukların beyin gelişimine yardımcı olur. Düzenli kullanımda kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ceviz, pek çok hastalığa karşı koruyucu görev üstlenir. İşte, tüm detaylar.

Ceviz Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Cevizin 100 gramında 654 kalori bulunur. Aynı zamanda bir avuç yani 25 gram cevizin içinde 164 kalori bulunur. Ceviz kalori değerinin %83’lük kısmını içerdiği yağdan alır. Her gün bir avuç ceviz yemek, zihni güçlendirir, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu görev üstlenir.

İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Cevizin içeriğinde folik asit, E vitamini, demir, potasyum, magnezyum, fosfor, omega 3 yağ asitleri çinko mineralleri açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Günde iki üç kere tüketilmesi önerilen ceviz, insan sağlığı açısından çok önemli ve değerli bir besindir.

Cevizin Faydaları

● Ceviz, kalp ve damar hastalıklarına karşı çok faydalı bir besindir. Tehlikeli kalp ritimlerini engelleyerek kalp ritmini düzenlediği için kalp krizi riskini azaltır.
● Ceviz tüketmek, damar tıkanıklığına engel olur. Kan dolaşımını hızlandırır.
● Ceviz, düzenli olarak tüketildiği zaman köyü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.
● Düzenli ceviz tüketmek, kansere yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltır. Tek başına ceviz yemek, kanserden korumak için yeterli olmasa da genel olarak kanser hücrelerden vücudu korumaya, prostat ve göğüs kanseri oluşumuna karşı vücut direncini önemli ölçüde arttırır.
● Bol miktarda ceviz tüketmek, hafızayı güçlendirir, beyin fonksiyonlarının düzenli olarak çalışmasına yardımcı olur. İleriki yaşlarda Alzheimer oluşumu riskini en aza indirir.
● Ceviz sağlıklı bir cilt görünümüne sahip olmanızı ve cildinizin ışıldamasını sağlar. Cevizin içinde bulunan omega 3 yağ asiti cildin parlak ve güzel görünmesini sağlar.
● Ceviz, saç ve tırnak sağlığına iyi gelir. İçerdiği B12, demir, omega 3 ve kalsiyum sayesinde saç ve tırnak sağlığını korumada etkilidir. Düzenli ceviz tüketildiği zaman saç ve tırnak kurulmaları önemli ölçüde azalır.
● Bağırsakların düzenli olarak çalışmasına yardımcı olan ceviz, kabızlık sorununa iyi gelir. Uzun süre tokluk hissi verdiği için diyet listelerinin en üst sıralarında yer alır. Spor yapan kişilerin günde 3-4 kez ceviz tüketmesi gerekir.

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