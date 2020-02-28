Christian Louboutin: L’Exhibition[niste] sergisi açıldı!

24 Şubat akşamı Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] sergisinin açılışını Palais de la Porte Dorée müzesinde bir parti ve bir akşam yemeği ile kutladı.

Christian Louboutin’in zengin evrenini ke ş fetmeye ve deneyimlemeye bir davet niteli ğ inde olan L’Exhibition[niste] sergisi, tasarımcının çok referanslı çalışmalarına adanmış en zengin sergi olma özelliğini taşıyor, aynı zamanda tasarımcının evi olan Paris’te, onun tasarımlarına önemli bir ilham kaynağı olmuş bir mekanda gerçekleşiyor.

Paris’in 12. bölgesinin yakınlarında doğan tasarımcı, Palais de la Porte Dorée’yi ziyaret etmeye genç yaşta başladı. Bu ziyaretlerinin birinde, ziyaretçilerin topuklu ayakkabı giymelerini yasaklayan bir uyarı işareti gördü, bu işaret daha sonra en ikonik tasarımlarından biri olan Pigalle ayakkabıların ilham kaynağı oldu.

Palais de la Porte Dorée’nin değerli Art Deco mirasını güçlendirmeyi ve vurgulamayı amaçlayan bir projeye sponsor olan Christian Louboutin, sonrasında bu mekanda özel bir proje gerçekleştirmeye davet edildi, bu davet de 5 ay sürecek çok boyutlu bir sergi olan L’Exhibition[niste]’a hayat verdi.

Davetliler L’Orchestre Lamoureux’nün müzik performansı eşliğinde düzenlenen bir kokteyl partisinde sergiyi herkesten önce keşfetme fırsatı buldular. Orkestra şeﬁ Nicolas Krauze önderliğinde orkestra, Christian Loubouin’in sinema tutkusunu yansıtan ﬁlm müziklerinden bir seçkiyi çaldı.

Daha sonrasında gerçekleşen özel bir yemek davetinde ise misaﬁrler, yine L’Orchestre Lamoureux eşliğinde Belçikalı-Mısırlı şarkıcı Tamino’nun performansının tadını çıkardılar.