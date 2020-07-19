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19.07.2020 - 23:17 |

Çiğdem Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Çiğdem çiçeği en sevilen çiçekler arasında yer almaktadır. Kendine has kokusu ve kendine has güzelliği ile doğada ki en güzel çiçeklerden biri olan Çiğdem çiçeğinin pek çok faydası bulunmaktadır. Çiğdem çiçeği beslemek isteyenler bu çiçeklerin özelliklerini ve bakımının nasıl olduğunu araştırmaktadırlar. Peki, çiğdem çiçeği özellikleri nelerdir? Çiğdem çiçeği anlamı nedir? Çiğdem çiçeğinin bakımı nasıl olmalıdır? Çiğdem çiçeği ile ilgili tüm detayları derledik.

Çiğdem Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Çiğdem çiçeği eşsiz güzellikte ve eşsiz kokuya sahip olan bir çiçektir. İnsan sağlığı açısından da Çiğdem çiçeği oldukça faydalıdır. Zor yaşam koşullarında dahi yaşayabilen bu çiçeğin kokusu da oldukça güzeldir. Etrafa çok güzel bir koku yayan Çiğdem çiçeği özellikleri de diğer çiçek türlerine göre farklılık göstermektedir. Türkiye'de de görülen bir çiçek türüdür. Ülkemizde ise Akdeniz bölgesinde çiğdem çiçeklerine rastlamak mümkündür.

Çiğdem Çiçeği Anlamı

Çiğdem çiçeği mahmur çiçeği olarak da adlandırılan bir çiçek türüdür. Çiğdem çiçeği yaylalarda açarsa yazın veya kışın geleceğini haber veren bir çiçektir. Mor ve sarı renkte olan çiğdem çiçekleri yazın geldiğini, pembe çiğdemler ise kış mevsiminin geldiğini belirtir.

Çiğdem Çiçeği Özellikleri

- Küçük otsu yapılı çiçeklerdir.
- Çiğdem çiçekleri çok yıllık bitkilerdir.
- Akdeniz, Güney Avrupa ve Alpler Çiğdem çiçeklerinin yaşadığı coğrafyalardır.
- Çiğdem çiçekleri ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde açmaktadır.
- Çiğdem çiçekleri kötü havalarda kapanır.
- Yatık vaziyette olan çiğdem çiçekleri kormları bir kılıf ile örtülüdür.
- Yapraklarının hemen hemen hepsi taban kısmında yer alır.
- Yaprakları yeşil renkli ve uzun yapılıdırlar.
- Taban bölgesi bir zar ile birlikte çevrilmiştir.
- Çiğdem çiçeğinin gerçek bir gövdesi bulunmamaktadır.
- Yerden çıkan çiçekler saplı olan çiçeklerdir.
- Çiğdem çiçeklerinin yaklaşık olarak 25 cm uzunluğu bulunan yaprakları bulunmaktadır.
- Döllenme anında ise yumurtalık yerin altında yer almaktadır.
- Çiğdem çiçeğinin uzun çiçek tüpleri vardır.

Çiğdem Çiçeği Faydaları Nelerdir?

Çiğdem çiçeğinin insanlar için faydalı bir çiçek türüdür. Çiğdem çiçeğinin yemeği de ülkemizde yapılmaktadır. Çiğdem pilavı, çiğdem aşı Akdeniz yöresinde tüketilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Karadeniz bölgesinde de çiğdem çiçeğinin kızartması yapılmaktadır. Çiğdem çiçeği tüketildiği takdirde kabızlık şikayeti olanlar için birebir bir çiçektir. Çiğdem çiçeği kabızlığı giderir ve idrarı da söktürücü özelliği bulunur. Çiğdem çiçeği aynı zamanda vücudun terleme mekanizmasını da hareket geçirir. Böylece vücuttaki zararlı toksinler kısa süre içerisinde vücuttan uzaklaştırılmış olur.

Çiğdem çiçeği gut hastalığına da iyi geldiği bilinmektedir. Gut hastalığı olan bireylerde çiğdem çiçeği kaynatılarak içilmesi önerilmektedir. Gut hastalığından kaynaklanan vücut bölgesinde oluşan ağrıları da çiğdem çiçeği tedavi etmektedir. Çiğdem çiçeği ağrıları dindirir ve kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.

Çiğdem Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Çiğdem çiçeği bakımı kolaydır. Özel bir bakım istemez. Saksıda yetiştirmek istiyorsanız 9 cm derinlik ve 9 cm genişlik olmasına dikkat edin. Çiğdem çiçeği bu şekilde daha hızlı büyüyecektir. Çiğdem çiçeği dikildikten sonra direkt olarak güneşe çıkarılmaması gerekmektedir. Çiğdem çiçeği açıldıktan sonra artık güneşe çıkarılabilir. Ayrıca günde 1 defa sulamanız çiğdem çiçeğinin daha hızlı yetişmesine yardımcı olacaktır.

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